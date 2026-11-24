Kimutatták három emberben a H5N1 madárinfluenzát az Egyesült Államokban, egyikük belehalt a betegségbe – jelentette be az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kedden.

A szervezet úgy tudja, a három ember a Washington állambeli Yakima egyik tehénfarmján dolgozott, ahol nemrég találtak madárinfluenzás állatokat.

A WHO hangsúlyozta:

egyelőre nincs semmilyen bizonyíték arra, hogy betegség emberről emberre is terjed.

Hozzátette, hogy az elhunytnak krónikus betegsége is volt.

Jóllehet a közegészségügyi veszély továbbra is alacsony, az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) bejelentette, hogy figyelemmel kíséri a helyzetet és együttműködik az államok hatóságaival a haszonállatokkal dolgozó emberek megfigyelésében.

A központ 2024 februárja óta 75 emberben mutatta ki a vírust, beleértve a kedden bejelentett három esetet is.

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