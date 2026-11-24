Magyar Péter miniszterelnök Facebook-oldalán bejelentette: a keddi napon Kárpátalján találkozik Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.

Ma Kárpátaljára utazom, ahol tárgyalok Ukrajna elnökével, és találkozom a magyar közösség vezetőivel

– jelentette be Magyar Péter.

Hozzátette, Orbán Anita külügyminiszterrel együtt több magyar intézményt is meglátogatnak a Magyarországgal szomszédos ukrajnai régióban, ahol jelentős számú magyar kisebbség lakik.

2015 óta először látogat magyar miniszterelnök Ukrajnába

– jegyezte meg a miniszterelnök.

Magyar Péter hétfőn a parlamentben azt mondta, a háború kitörése óta nem járt magyar miniszterelnök Ukrajnában, de ez hamarosan megváltozik. Hozzátette, szeretné egyértelművé tenni: ebben a háborúban Oroszország az agresszor és Ukrajna, az ukrán nép az áldozat.

Magyar Péter már a Tisza Párt választási győzelme után, áprilisban bejelentette, június elejére találkozót kezdeményez Volodimir Zelenszkijjel Beregszászon. A kétoldalú találkozó mindeddig nem jött létre, de különböző nemzetközi fórumokon rövid megbeszélésekre már sor került a két vezető között.

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