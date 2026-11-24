Kedden fontonként 5,4 dollár alá esett a réz határidős jegyzése, ami március 24. óta a legalacsonyabb szint. A hétfői, Jensen Huang Nvidia-vezérigazgatóhoz köthető széles körű fémpiaci emelkedés lendülete ugyanis gyorsan elfogyott. Az árakat a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházások körüli bizonytalanság és a visszafogott kínai kereslet is nyomja, hiszen a réz az adatközpontok és az elektromos hálózatok egyik kulcsfontosságú nyersanyaga. A befektetők emellett arra számítanak, hogy a Federal Reserve decemberben és januárban is kamatot emelhet. Bár Kínában továbbra is magasak a fizikai szállítási prémiumok, ez inkább a szűkös kínálatot jelzi, nem pedig a kereslet érdemi élénkülését.

A réz határidős jegyzése kedden fontonként 5,4 dollár alá esett, március 24. óta nem látott mélypontra süllyedve.

A hétfői, Jensen Huang Nvidia-vezérigazgatói visszatérése által fűtött széles körű fémpiaci emelkedés lendülete gyorsan kifulladt.

A rézárakat továbbra is

a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházások körüli bizonytalanság,

a visszafogott kínai kereslet

és az amerikai jegybank további kamatemeléseivel kapcsolatos várakozások nyomasztják.

A réz az adatközpontok és az elektromos hálózatok kiépítésében betöltött szerepe miatt az AI-infrastruktúra fejlesztésének egyik kulcsfontosságú nyersanyaga, így a technológiai szektor esetleges megtorpanása közvetlenül érintheti a keresletét.

A befektetők emellett azzal számolnak, hogy a Federal Reserve decemberben, majd januárban is kamatot emelhet, ami további nyomást gyakorolhat a nyersanyagpiacokra.

Mindeközben a kínai rézpiacon továbbra is magasak a fizikai szállítási prémiumok és az egyes határidős jegyzések közötti árkülönbségek, ez azonban egyelőre inkább a szűkös kínálati viszonyokat tükrözi, nem pedig a mögöttes kereslet érdemi élénkülését.

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