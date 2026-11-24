Az Egyesült Arab Emírségek, és különösen Dubaj hosszú éveken át biztonságos menedéket nyújtott a nemzetközi körözés alatt álló bűnözőknek, akik a laza pénzügyi szabályozást és a kedvező vízumfeltételeket kihasználva menekítették ide illegális vagyonukat. Az utóbbi időben azonban megváltozott a helyzet, mivel
az Öböl menti állam sorra köti a kiadatási egyezményeket a nyugati országokkal, így a helyi luxusban bujkáló alvilági vezetők már nem érezhetik magukat biztonságban
- írja a The Wall Street Journal.
A szigorodó fellépés leglátványosabb példája az ír drogmaffia feltételezett vezetőjének, Daniel Kinahannek az esete volt. A világ egyik legrettegettebb kartelljének fejét, aki 2016 óta élt Dubajban, augusztusban bilincsben, egy katonai gépen szállították vissza Dublinba. Abdullah al-Nuajmi, az Emírségek igazságügyi minisztere szeptemberben egy Abu-Dzabiban tartott ENSZ-konferencián hangsúlyozta, hogy az országhatárok nem szolgálhatnak pajzsként a bűnözők és a bűncselekményből származó vagyonok számára.
A változás hátterében részben az áll, hogy az Emírségek igyekszik szorosabbra fűzni gazdasági kapcsolatait Európával, elsősorban a technológiai szektorban megvalósított több milliárd dolláros befektetéseken keresztül. Emellett az ország próbálja helyreállítani a biztonságos menedékként felépített hírnevét is, miután idén tavasszal – az Irán, valamint az Egyesült Államok és Izrael között zajló háború során – iráni dróntámadások érték a helyi luxustornyokat.
A kiadatások folyamata még 2019-ben, a holland–marokkói drogbáró, Ridouan Taghi átadásával kezdődött, az utóbbi két évben pedig jelentősen felgyorsult. A közelmúltban Franciaország legalább 28, Belgium 23, Albánia pedig 16 kiemelt gyanúsítottat kapott vissza, de Dánia és Hollandia is tucatnyi bűnözőt állíthatott bíróság elé. A bűnüldözési együttműködést
egy tavaly elfogadott pénzmosás elleni törvény is segíti, amely megkönnyíti a külföldi hatóságok számára a vagyonelkobzást.
Ennek eredményeként októberben egy nemzetközi akcióban több száz embert tartóztattak le online csalások miatt, és több mint 39 milliárd dollárnyi illegális vagyont zároltak.
Andreas Krieg, a londoni King's College biztonságpolitikai szakértője szerint ugyanakkor a látványos kiadatások csupán jószolgálati gesztusok, és a köztörvényes bűnözők feláldozása a legkisebb ellenállás irányát jelenti. Dubaj továbbra is a világ piszkos pénzeinek egyik fő központja, amely közvetlen hozzáférést biztosít a nyugati pénz- és tőkepiacokhoz. A szakértő rámutatott, hogy a politikai kapcsolatokkal rendelkező lázadó parancsnokok, szankciókerülők és autoriter vezetők továbbra is zavartalanul élnek az országban, mivel jelenlétük növeli az Emírségek regionális befolyását.
A kiemelt figyelemmel kísért letartóztatások mindenesetre komoly riadalmat keltettek az alvilágban, és az amerikai kábítószer-ellenes hatóság (DEA), valamint alvilági források szerint is
sok körözött személy keres új búvóhelyet magának.
A szigorításnak már kézzelfogható eredményei is vannak Európában. Svédországban, amely szintén rendelkezik kiadatási egyezménnyel, a lőfegyverrel elkövetett gyilkosságok száma a 2022-es 62-ről idén eddig 15-re csökkent. A svéd rendőrség nemzetközi biztosa, Anders Wiberg szerint ebben kulcsszerepet játszott, hogy sikerült hazaszállítani és bíróság elé állítani azokat a bűnözőket, akik korábban az Öböl-térségből irányították az erőszakos cselekményeket.
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