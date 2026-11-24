Dubaj évekig a nemzetközileg körözött bűnözők egyik kedvelt menedéke volt, ám az Egyesült Arab Emírségek mostanra sorra köti a kiadatási egyezményeket a nyugati országokkal. A fordulat leglátványosabb példája az ír drogmaffia feltételezett vezetője, Daniel Kinahan, akit augusztusban bilincsben szállítottak vissza Dublinba, de Franciaország, Belgium és Albánia is több tucat gyanúsítottat kapott vissza. Az Öböl menti állam így szeretné szorosabbra fűzni gazdasági kapcsolatait Európával, és helyreállítani az iráni dróntámadások által megtépázott hírnevét.

Az Egyesült Arab Emírségek, és különösen Dubaj hosszú éveken át biztonságos menedéket nyújtott a nemzetközi körözés alatt álló bűnözőknek, akik a laza pénzügyi szabályozást és a kedvező vízumfeltételeket kihasználva menekítették ide illegális vagyonukat. Az utóbbi időben azonban megváltozott a helyzet, mivel

az Öböl menti állam sorra köti a kiadatási egyezményeket a nyugati országokkal, így a helyi luxusban bujkáló alvilági vezetők már nem érezhetik magukat biztonságban

- írja a The Wall Street Journal.

A szigorodó fellépés leglátványosabb példája az ír drogmaffia feltételezett vezetőjének, Daniel Kinahannek az esete volt. A világ egyik legrettegettebb kartelljének fejét, aki 2016 óta élt Dubajban, augusztusban bilincsben, egy katonai gépen szállították vissza Dublinba. Abdullah al-Nuajmi, az Emírségek igazságügyi minisztere szeptemberben egy Abu-Dzabiban tartott ENSZ-konferencián hangsúlyozta, hogy az országhatárok nem szolgálhatnak pajzsként a bűnözők és a bűncselekményből származó vagyonok számára.

A változás hátterében részben az áll, hogy az Emírségek igyekszik szorosabbra fűzni gazdasági kapcsolatait Európával, elsősorban a technológiai szektorban megvalósított több milliárd dolláros befektetéseken keresztül. Emellett az ország próbálja helyreállítani a biztonságos menedékként felépített hírnevét is, miután idén tavasszal – az Irán, valamint az Egyesült Államok és Izrael között zajló háború során – iráni dróntámadások érték a helyi luxustornyokat.

A kiadatások folyamata még 2019-ben, a holland–marokkói drogbáró, Ridouan Taghi átadásával kezdődött, az utóbbi két évben pedig jelentősen felgyorsult. A közelmúltban Franciaország legalább 28, Belgium 23, Albánia pedig 16 kiemelt gyanúsítottat kapott vissza, de Dánia és Hollandia is tucatnyi bűnözőt állíthatott bíróság elé. A bűnüldözési együttműködést

egy tavaly elfogadott pénzmosás elleni törvény is segíti, amely megkönnyíti a külföldi hatóságok számára a vagyonelkobzást.

Ennek eredményeként októberben egy nemzetközi akcióban több száz embert tartóztattak le online csalások miatt, és több mint 39 milliárd dollárnyi illegális vagyont zároltak.

Andreas Krieg, a londoni King's College biztonságpolitikai szakértője szerint ugyanakkor a látványos kiadatások csupán jószolgálati gesztusok, és a köztörvényes bűnözők feláldozása a legkisebb ellenállás irányát jelenti. Dubaj továbbra is a világ piszkos pénzeinek egyik fő központja, amely közvetlen hozzáférést biztosít a nyugati pénz- és tőkepiacokhoz. A szakértő rámutatott, hogy a politikai kapcsolatokkal rendelkező lázadó parancsnokok, szankciókerülők és autoriter vezetők továbbra is zavartalanul élnek az országban, mivel jelenlétük növeli az Emírségek regionális befolyását.

A kiemelt figyelemmel kísért letartóztatások mindenesetre komoly riadalmat keltettek az alvilágban, és az amerikai kábítószer-ellenes hatóság (DEA), valamint alvilági források szerint is

sok körözött személy keres új búvóhelyet magának.

A szigorításnak már kézzelfogható eredményei is vannak Európában. Svédországban, amely szintén rendelkezik kiadatási egyezménnyel, a lőfegyverrel elkövetett gyilkosságok száma a 2022-es 62-ről idén eddig 15-re csökkent. A svéd rendőrség nemzetközi biztosa, Anders Wiberg szerint ebben kulcsszerepet játszott, hogy sikerült hazaszállítani és bíróság elé állítani azokat a bűnözőket, akik korábban az Öböl-térségből irányították az erőszakos cselekményeket.

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