Biztosan nagyot csalódhattak azok, akik azt gondolták, hogy a múlt heti, kínai Sencsenben történt Donald Trump, Hszi Csin-ping és Vlagyimir Putyin találkozóján - az első ilyen találkozón az amerikai, kínai és orosz elnök között - valamilyen globális, “nagyok közötti” megállapodás fog születni. Nem, nem lett belőle “új Jalta”. Nem, nem osztották fel egymás között a világot. Nem, nem döntöttek (nem is dönthettek) Ukrajna és Európa háta mögött. Akkor mi volt ennek az egész, a médiában nagyra fújt találkozónak a fő célja, és milyen eredménnyel zárult a résztvevők számára?

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Hiába terjedtek a különböző, erős világ megfejtések és értelmezések, Sencsenből nem lesz “új Jalta” - valójában nem is lehetett volna, annyira mások voltak a résztvevők céljai, és annyira nem egyenrangú felekről van szó. Az “új Jalta” az 1945. februári jaltai konferenciára utal, ahol a II. világháború leendő győztesei (addigra már egyértelmű volt a végeredmény), az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és a Szovjetunió a háború utáni globális berendezkedést beszélték át, és lényegében befolyási övezetekre osztották fel a világot. Azonban a példa azért sántít, mert 1945-tel ellentétben most nincs világháború, nincsenek háborús szövetségesek, és a szereplők egy része nagyon nem érdekelt a jelenlegi világrend megváltoztatásában. USA, Kína és Oroszország céljai 2026. novemberében annyira távol álltak egymástól, amennyire csak lehetett.

Oroszország “új Jaltáról” álmodott

Egy valaki szeretett volna Jaltában éreznie magát - Vlagyimir Putyin. Maga a találkozó is alapvetően az ő ötlete volt: még októberben a Trumppal folytatott telefonbeszélgetésben ő maga ajánlotta fel, hogy milyen jó lenne, ha egy hármas találkozón Hszi Csin-pinggel kiegészülve beszélnek majd a háború lezárásáról. Valószínűleg Putyin képzeletében végig Jalta és a “nagyok” közötti felosztás lebegett, ezért terjesztette ezt a Jalta-narratívát az orosz sajtó is. Putyin lett végül az egyetlen, aki a találkozó utáni sajtótalálkozón Jaltáról beszélt.

Mindennek persze nagyon is jól érthető okai vannak: a hidegháborús korszak bipoláris berendezkedése után - amikor két szuperhatalom, az Egyesült Államok és a Szovjetunió határozta meg a világpolitikát, Moszkva próbálja visszaszerezni a hajdani hatalmi státuszát, csak hogy ehhez már sem a gazdasági, sem a technológiai, sem a demográfiai feltételek nem adottak. Putyin is ott akar lenni annál az asztalnál, ahol a világ legbefolyásosabb országai foglalnak helyet. Nem mellesleg sokkal könnyebb megállapodni Ukrajnáról a nagyhatalmi szereplőkkel, akikkel más globális érdekek és feltételek mentén is lehet egyezkedni, mint a közvetlen érintettekkel, Kijevvel és Európával.

Kína átírná a múltat és egy új világrendről álmodik

Putyinnal szemben a kínai elnök számára Jalta bármiféle említése eleve negatív, terhelt értelmű. Kína 15 és 20 millió közé tehető halálos áldozattal zárta a második világháborút - ezzel Kína a Szovjetunió után a konfliktus második legtöbb emberéletet elvesztő országa volt. Ennek ellenére Jaltában Kína nem volt ott, ahogy nem vett részt a világháború utáni globális világrend kialakításában sem. Mi több, az Egyesült Nemzetek Szervezetében (ENSZ) is Kínát egészen 1971-ig nem a pekingi hatalom, hanem a tajvani vezetés képviselte.

Vagyis aligha nyerte el Hszi Csin-ping tetszését a jaltai hasonlat, lehet, hogy ezért sem fogadták Vlagyimir Putyint túlságosan szívélyesen, ami különösen Donald Trumppal összehasonlítva volt látványos. Putyint érkezésekor a repülőnél nem Hszi Csin-ping fogadta személyesen (Trumppal ellentétben), hanem a kínai kommunista párt Politbürójának ötödik számú embere, Caj Csi. A közös fotón Putyint arrébb tessékelték Trump és Hszi mellől, és végül nem közvetlenül a kínai és amerikai vezető mellett állt, hanem Hszi Csin-ping felesége és Dél-Korea elnöke között. Az orosz elnök érkezésekor a csúcstalálkozón az orosz himnuszt sem játszották le. Ezzel szemben Trump megjelenésekor a kínai állami zenekar azonnal előadta az amerikai himnuszt. Apróságoknak tűnnek, de a diplomácia nyelvén nagyon is világos szimbólumokról és üzenetekről van szó.

Mindenesetre Hszi Csin-ping a találkozón jól láthatóan nem akart sem Ukrajnáról sem Iránról beszélni, legfeljebb a konfliktusok kezeléséről globális értelemben, hogy demonstrálja Kína nemzetközi súlyát, és békés jellegét - az ukrán és iráni háborúkat elindító másik két hatalommal szemben. Peking számára továbbá a globális kereskedelem nyitottsága és az amerikai vámpolitika megváltoztatása (vagy legalább a finomítása) lett volna még egy fontos célkitűzés, de abban viszont Trump nem volt partner.

USA korlátozná Kínát a nemzetközi szerződéseken keresztül

Donald Trump is egészen más célokkal utazott a hármas találkozóra Sencsenbe: ő elsősorban a fegyverkorlátozási megállapodásokba próbálta volna bevonni Kínát, és beszélni szeretett volna ritkaföldfémeket érintő korlátozásokról, ahol Peking globális monopolhelyzetben van. Donald Trump még az első elnöksége óta szeretné, hogy Kína is része legyen a hidegháborús erőviszonyok alatt kiépült nemzetközi szerződéseknek. Csak hogy jól értsük a helyzetet: a hidegháború második felében a világrend két legbefolyásosabb szuperhatalma, az Egyesült Államok és a Szovjetunió kölcsönösen kezdték korlátozni egymást a fegyverkezésben, és lehetőséget teremtettek egymás ellenőrzésére.

Na de a hidegháború végül a Szovjetunió összeomlásával ért véget, és a mai Oroszország már nem tekinthető USA legfontosabb versenytársának. Moszkva legfeljebb a nukleáris robbanófejek számában meghatározó szereplő, más paraméterekben nem. Pekinget ugyanakkor - amely Oroszországgal ellentétben ténylegesen USA kihívójává vált - nem kötik a hidegháborús fegyverkorlátozási és ellenőrzési szerződések. Trump ezért már az első elnöksége óta próbálta bevonni ezekbe Kínát - sikertelenül. Kína nem hajlandó korlátozni magát, főleg azért, mert úgy gondolják, hogy egyelőre még nincsenek az Egyesült Államok szintjén. Ezért Trump végül más stratégiát választott: elkezdett egyoldalúan kilépni a nemzetközi szerződésekből, hogy Kínával szemben Washington kezét ne kössék meg ezek a megállapodások. Így végeredményben az elmúlt hét évben gyakorlatilag minden nagy nemzetközi fegyverkorlátozási és ellenőrzési szerződés felmondásra került - vagy USA, vagy Oroszország kezdeményezésére.

A közepes és kis hatótávolságú rakéták szerződése (INF) 2019-ben került felmondásra. A kölcsönös megfigyelőrepüléseket lehetővé tevő egyezmény, a Nyitott Égbolt 2020-ban. Ezt követte a mindenfajta nukleáris robbantásokat tiltó Átfogó Atomcsend-egyezmény (CTBT) felmondása 2023-ban (pontosabban a ratifikációjának a visszavonása, mert az 1996-ban elfogadott szerződés végül soha nem lépett hatályba). Oroszország aztán 2023. novemberében kilépett a hidegháború végének egyik legfontosabb európai biztonsági pillérét jelentő CFE szerződésből (az Európai Hagyományos Fegyveres Erőkről szóló szerződés). Ez volt az a megállapodás, amely a hagyományos nehézfegyverzetet korlátozta az Atlanti-óceántól az Urál-hegységig terjedő térségben - mindezt azért, hogy lehetetlenné tegyen egy meglepetésszerű, nagyszabású szárazföldi támadást Európában. Eddig.

Az utolsó érvényes fegyverkorlátozási megállapodás idén, február 5-én járt le. Az Új Start szerződés 1550 készenlétbe helyezett nukleáris robbanófejben maximalizálta a kétoldalú stratégiai arzenálokat. Oroszország 2023-ban függesztette fel a részvételét, de formálisan az egyezmény most futott ki, hosszabbítás nélkül.

A 184 szavas nyilatkozat

Ha sem az orosz-ukrán, sem az iráni háborúban nem sikerült az áttörés, ahogy nem sikerült stabilabbá és kiszámíthatóbbá tenni a világkereskedelmet, és nem sikerült egy új, globális fegyverkorlátozási- és ellenőrzési rendszert alkotni, akkor mégis mit értek el a felek a csúcson? Az első, amerikai-kínai-orosz csúcstalálkozón. A végeredmény egy 184 szavas (oroszul 184, angol nyelven 226), négy pontból álló, tömör, konkrétumokat nem tartalmazó nyilatkozat lett.

1. A felek nagyon elkötelezettek az ENSZ megreformálása mellett, “hogy a szervezet hatékonyabban tudjon reagálni a globális kihívásokra”.

Ennek a reformnak az igénye már évtizedek óta jelen van, de eddig pont az ENSZ Biztonsági Tanácsának állandó tagjai miatt nem volt semmilyen eredménye. Ugye az öt állandó tag közül három most találkozott Sencsenben. Hogy a reformokat pontosan hogyan képzelik el a felek, most sem derült ki.

2. A három állam “a kőolaj-finomítói termékek termelésének és szállításának növelését tervezi valamennyi ország javára”. Megerősítették a stabil energiaellátás fontosságát.

Ez volt lényegében a legfontosabb közös metszet: Kína energetikai importra szorul, és az iráni háború miatt nehézségei adódtak. Oroszország a világ egyik legnagyobb termelője, és maximálisan szeretné kihasználni a kialakult helyzetet. USA pedig komoly termelő is, de egyben a belső piaca miatt érintett is az energiaárak volatilitásának.

3. Az “állami tisztségviselők mentességének tiszteletben tartása alapvető fontosságú, és egyetértenek abban, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság és más hasonló struktúrák nem élhetnek vissza hatáskörükkel.”

Ez a pont is közös metszet volt, de inkább szimbolikus fontosságú. Putyin rákerült a Nemzetközi Büntetőbíróság körözési listájára, Donald Trump leginkább a közeli szövetségese, a listán szintén szereplő Benjamin Netanjahu miatt lép fel a szervezettel szemben, Hszi Csin-ping pedig kerülné a precedens kialakulását. Ezen túlmenően az orosz-amerikai-kínai pozíciókat a kérdésben eddig is ismertük, változás vagy előrelépés a kérdésben nem történt.

4. A felek megerősítették, hogy “egy nukleáris háborúnak nem lehetnek győztesei, és azt soha nem szabad kirobbantani. A három ország párbeszédet fog folytatni a nukleáris kockázatok csökkentése és a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozása érdekében.”

Ez ugye szépen hangzik, és alapvetően egybevág azzal, amit az Egyesült Államok szeretett volna elérni. Ugyanakkor konkrét megállapodás nem született, új fegyverkorlátozási megállapodás nem lesz.

Ezért végeredményben a találkozónak nem lett semmilyen előremutató hatása. Nem történt belőle „új Jalta” (ezt hirdették Moszkvában), sem bármiféle „világ felosztás”.

Három, alapvetően eltérő érdekeket képviselő vezető találkozóját láttunk, akik nem tudtak végül semmilyen konkrét megállapodásokra jutni.

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