Ukrajna hivatalosan tiltakozni fog az ellen, hogy egy szankciókkal sújtott orosz tisztségviselőt nevezzenek ki a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség főigazgató-helyettesévé - jelentette be Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter.

jAz ukrán külügyi tárca a napokban már kifejezte határozott tiltakozását amiatt, hogy Rafael Grossi, a NAÜ főigazgatója Alekszej Ferapontovot, az orosz Szövetségi Környezetvédelmi, Technológiai és Nukleáris Felügyeleti Szolgálat (Rosztyehnadzor) vezetőhelyettesét kívánja kinevezni helyettesévé, egyben a nukleárisenergia-ügyi főosztály vezetőjévé. A miniszter az X-en a tervezett kinevezést abszurdumnak nevezte.

Ez a személy közvetlenül részt vett abban, hogy megpróbálják törvényesnek feltüntetni Európa legnagyobb atomerőművének, a zaporizzsjai atomerőműnek a katonai erővel végrehajtott elfoglalását.

Egyike a legnagyobb fosztogatások és a nukleáris biztonság elleni legsúlyosabb bűncselekmények elkövetőinek, és most a NAÜ vezetésének tagja lesz. Ez abszurdum" - szögezte le a miniszter.

Hangsúlyozta, hogy ez a gyengeség és az értékrend hiánya, és semmiképpen sem az, amire a világnak szüksége van egy olyan válság idején, amikor az ENSZ Alapokmányában foglalt célok és elvek védelméhez elvhű vezetésre lenne szükség.

Szibiha arra is utasította az ukrán diplomatákat, hogy tiltakozó jegyzék átadásával tolmácsolják Ukrajna álláspontját a NAÜ-nek.

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