Az Argus árupiaci adatszolgáltató szerint

már legalább évi ötmillió tonnányi, a teljes európai kapacitás 28 százalékát kitevő ammóniatermelést állítottak le,

de megbízható piaci információk alapján a tényleges arány inkább a 35 százalékhoz közelít. Ezzel párhuzamosan az ammóniaimport szeptemberben négyéves csúcsot döntött. Az Egyesült Királyságban például már teljesen megszűnt a hazai előállítás, miután a CF Fertilisers 2023-ban végleg bezárta billinghami üzemét, a Yara pedig 2025 elején állította le a termelést Hullban.

A drasztikus visszaesés hátterében az áll, hogy az Egyesült Államok és Irán közötti háború februári kitörése óta elszabadultak a földgázárak. Mivel a nitrogénműtrágyák alapanyagául szolgáló ammónia előállításánál a változó költségek 80-90 százalékát a földgáz teszi ki, az európai gyártók rendkívül nehéz helyzetbe kerültek. Bár az olajárak a béketárgyalások hírére ebben a hónapban mérséklődtek, az európai gázár továbbra is makacsul magas, és a háború előtti 32 euróról megawattóránként 90 euró fölé emelkedett.

Az Argus legfrissebb adatai szerint emiatt az európai ammóniagyártás költsége a duplájára, tonnánként 1096 dollárra ugrott, miközben az Észak-Afrikából, Trinidad és Tobagóból, valamint az Egyesült Államokból Északnyugat-Európába importált ammónia ára 760 dollár körül mozog. A globális piac ráadásul már eleve szűkös volt idén, mivel a fegyveres konfliktus előtt a nemzetközi kereskedelemben forgó mennyiség nagyjából negyede a Közel-Keletről származott.

A gyártók kénytelenek alkalmazkodni a kialakult helyzethez. Az AGF Nitrogen több, tengeri kikötővel rendelkező európai üzemében is leállította az ammóniagyártást, és saját termelését a tonnánként 300 euróval olcsóbb importtal váltotta ki. A vállalat a többi létesítményét a műszaki minimumon, nagyjából 80 százalékos kapacitáskihasználtsággal működteti, de már fontolóra vette a franciaországi, németországi, ausztriai, csehországi és szlovákiai gyárainak ideiglenes leállítását is, miközben minden műtrágyaajánlatát visszavonta a piacról. Petr Cingr vezérigazgató szerint

a tartósan magas energiaárak miatt számos gyártó csődbe mehet, vagy más régiókba helyezheti át a termelését.

Hasonló lépésekre kényszerült Európa legnagyobb műtrágyagyártója, a Yara is, amely 27 százalékkal fogta vissza európai ammóniatermelését. Svein Tore Holsether vezérigazgató kiemelte, hogy a 2021-es és 2022-es energiaválság után rugalmasabbá tették a működésüket. A cég jelenleg 14 ammóniaszállító hajót üzemeltet, és késztermékeinek 75 százalékát képes importált alapanyagból előállítani, ha a helyi gyártás gazdaságtalanná válik. A cégvezető ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a szélerőművek ingadozó teljesítménye és a kiszámíthatatlan energiaárak ellehetetlenítik a tervezést,

a beruházások elmaradása pedig fokozza a kontinens kitettségét a külső sokkokkal szemben.

A kieső belföldi műtrágyatermelést azonban nem lehet teljes egészében behozatallal pótolni. Petr Cingr rámutatott, hogy Európának nincs meg a megfelelő logisztikai infrastruktúrája ahhoz, hogy ilyen hatalmas mennyiséget szállítson a kikötőkből a szárazföld belsejébe, így különösen a közép-európai gazdálkodók ellátása ütközik fizikai korlátokba.

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