Az egyik legvalószínűbbnek tartott intézményes megoldás az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) szerepének megerősítése. A bécsi székhelyű testület azon kevés európai biztonsági fórumok egyike, amelynek Oroszország továbbra is a tagja. Egy esetleges békemegállapodás után
a szervezet kész hátteret nyújthatna a tűzszünet ellenőrzésére és a bizalomépítő intézkedésekre, például a nagyobb csapatmozgások előzetes bejelentésére.
Feridun Sinirlioğlu, az EBESZ főtitkára szerint a szervezet kulcsfontosságú fórum a kiszámíthatóbb biztonsági környezet újjáépítéséhez, a hatékonyságot azonban nagyban rontja az 57 tagállamot tömörítő testület nehézkessége és a konszenzusos döntéshozatal.
Kevésbé valószínű, hogy újraindulna a háború előtt még működő NATO–Oroszország Tanács, jóllehet Kushner ezt az ötletet is támogatja. A 2002-ben létrehozott konzultációs fórumot Mark Rutte NATO-főtitkár már halottnak nyilvánította, és bár a szövetség fenntart egy kommunikációs csatornát Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnökkel, Moszkva elzárkózása miatt ezt szinte egyáltalán nem használják. A diplomaták szerint
a tanács felélesztése a békekötés után segíthet ugyan az eszkaláció megelőzésében, de egyúttal nem kívánt legitimációt is adna Oroszországnak.
Hasonlóan csekély az esély egy új EU–Oroszország tárgyalási formátum létrehozására is. Bár az unió a kereskedelem, a szankciók és a vízumügyek révén rendelkezik bizonyos mozgástérrel, a szakértők figyelmeztetnek, hogy az energetikai és gazdasági kapcsolatok túl gyors helyreállítása – például az orosz gázimport újbóli felpörgetése – ismét súlyosan sebezhetővé tenné Európát.
A legkisebb esély egy teljesen új, átfogó európai biztonsági szerződés megkötésére mutatkozik.
Bár egy ilyen paktum kezelhetné az olyan új geopolitikai realitásokat, mint Finnország és Svédország NATO-tagsága vagy a mesterséges intelligencia jelentette katonai kockázatok, az európai szövetségesek hallani sem akarnak a meglévő rendszer felülvizsgálatáról. Johann Wadephul német külügyminiszter határozottan kizárta a jelenlegi szövetségek megkérdőjelezését, a NATO pedig teljesen elfogadhatatlannak tartja azt az orosz javaslatot, hogy Moszkva kétoldalú megállapodásokat kössön az egyes tagállamokkal, mivel ez csak megosztaná a szövetséget. Eközben az az amerikai felvetés is elakadt, amely a NATO 5. cikkelyéhez hasonló garanciákat nyújtana Ukrajnának. Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes ezt elfogadhatatlannak nevezte, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pedig a garanciák gyakorlati működését, finanszírozását és a szövetséges csapatok előzetes ukrajnai állomásoztatását firtatta.
A szakértők és tisztviselők szerint
a legvalószínűbb forgatókönyv az, hogy minden marad a régiben, még ha Moszkva számára ez elviselhetetlen is.
Sven Biscop, az Egmont Intézet igazgatója rámutatott, hogy Európa legfontosabb katonai és gazdasági szövetségeinek Oroszország soha nem volt és nem is lehet a tagja, így a kontinens nem fog olyan rendszert kialakítani, amelyben közösen döntene Moszkvával. A megkérdezett NATO-diplomata ezt azzal egészítette ki, hogy a párbeszéd újjáépítéséhez mindkét félnek el kellene fogadnia a feltételeket, Oroszország azonban az elmúlt harminc évben minden békemegállapodást semmibe vett.
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