Az Irán-barát jemeni húszi lázadók követhették el kedden azt a támadást, amelyben találat érte a szaúdi főváros üzleti negyedében található legmagasabb toronyházat, 11 ember sebesülését okozva - közölte a szaúd-arábiai polgári védelem és az állami SPA hírügynökség.

A közlemény szerint a támadásban két szaúdi, két indiai, három nepáli és négy egyiptomi állampolgár sebesült meg. A polgári védelem videofelvételen látható, hogy az irodaház homlokzata megrongálódott.

A toronyépületet – amelyről ismert, hogy benne székel Szaúd-Arábia állami befektetési alapja is –

már a múlt héten is találat érte, de akkor személyi sérülés nem történt, csak anyagi kár keletkezett.

A jemeni polgárháborúban a húszikkal szembeni egyiptomi-szaúdi katonai koalíció "terrortámadásnak" minősítette ezeket a támadásokat.

A jemeni kormányerők és a húszi milícia között csaknem négy évig tartó viszonylagos nyugalom után idén júliusban kiújultak a harcok. Ezekben a lázadók jelentős területeket foglaltak el a kormányhadseregtől, miközben a harcok miatt több mint 280 ezer ember kényszerült otthona elhagyására.

A Jemen nyugati területeinek nagy részét, valamint a fővárost, Szanaát is ellenőrzésük alatt tartó lázadók november eleje óta a szaúdi repülőtereket és egyéb infrastruktúrát, valamint Rijád üzleti negyedét is rendszeresen támadják. A fővárosban november 8-án a szaúdi állami olajvállalat, az Aramco irodaházát támadták meg, és az azóta ismétlődő belövések miatt több repülőjáratot és rendezvényeket is törölni kellett a rijádi repülőtéren.

Az egyiptomi-szaúdi koalíció ezúttal is légicsapásokkal válaszolt a húszi támadásra.

Az AP hírügynökség a jemeni hadsereg egyik tisztségviselőjét idézve kedden azt írta, hogy a húszi csapatok 60 kilométerre vannak Áden déli kikötővárostól, ahol a nemzetközileg elismert jemeni kormány ideiglenes székhelye van, de egyelőre nem tudták áttörni a kormányerők ott húzódó, megerősített védvonalát.

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