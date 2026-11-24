Az ukrán elnök beszámolója szerint Jared Kushner és Steve Witkoff amerikai különmegbízottak a tárgyalási folyamat felgyorsítását szorgalmazzák. Zelenszkij elismerte, hogy mind az ukrán, mind az orosz fél tisztában van a konfliktus gyors lezárására irányuló törekvéssel és annak lehetséges árával. Hozzátette, hogy bár
Ukrajna is nagyon szeretne békét, az nem valósulhat meg kizárólag az ő rovásukra.
Mindeközben Kijevnek jelentős engedmények kilátásával kell szembenéznie, Vlagyimir Putyin orosz elnök pedig egyelőre nem mutat hajlandóságot a háború befejezésére.
Zelenszkij egyértelművé tette, hogy amennyiben nem sikerül egy Kijev számára is elfogadható megállapodást tető alá hozni, Ukrajna jelentős katonai segélycsomagot kér majd az Egyesült Államok kongresszusától, valamint az Oroszország elleni büntetőintézkedések szigorítását fogja követelni. Az államfő szerint olyan mértékű ukrajnai támogatásra és olyan szankciókra van szükség, amelyek világos jelzést küldenek Moszkvának arról, hogy ideje tárgyalóasztalhoz ülni és lezárni a fegyveres konfliktust.
A diplomáciai erőfeszítések kapcsán Zelenszkij már november 21-én jelezte, hogy
Donald Trump stábja december 25-ig egy újabb béketárgyalási forduló megtartására törekszik.
Az ukrán elnök emellett sürgette egy négyoldalú találkozó mielőbbi megszervezését Ukrajna, Európa, az Egyesült Államok és Oroszország részvételével, amelyen Kijev a szavai szerint akár már másnap kész lenne részt venni.
Címlapkép forrása: EU
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