A két vezető közösen megkoszorúzta az Oroszországgal vívott háborúban elesett ukrán katonák ungvári emlékművét, és egy ungvári helyszínen fognak tárgyalni.
️ Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy and Hungarian Prime Minister Péter Magyar meet in Uzhhorod ️ The leaders laid flowers at Uzhhorod's military cemetery, in honor of Ukrainian defenders. Video by FREEДOM correspondent Oleh Borysov https://t.co/LmQNRimNHv— UATV English (@UATV_en) November 24, 2026
Historic meeting in Transcarpathia: Zelenskyy and Magyar to hold talks. The leaders of the two countries visited the Hill of Glory memorial in Uzhhorod, where Ukrainian soldiers killed during the full-scale war are buried, and laid flowers at their graves. For many years, the status of the Hungarian minority in the region had been a major point of contention between Hungary and Ukraine. This is the first visit by a Hungarian prime minister to Ukraine since 2015.— NEXTA (@nexta_tv) November 24, 2026
Az elesett katonák emlékműve a Kálvária-temetőben található, az ukránok által Dicsőség-halomnak nevezett városrészben.
Szeretnék köszönetet mondani a magyar miniszterelnöknek, hogy látogatását ilyen tisztelettel kezdi az ukránok iránt, akik védték hazánkat. Úgy gondolom, hogy a részletekről később fogunk beszélni
– mondta a koszorúzás után Zelenszkij az Ukrinform tájékoztatása szerint.
Az ukrán elnök a Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusának résztvevőihez intézett keddi beszédében kiemelte, hogy Magyar Péter miniszterelnök először látogat Ukrajnába miniszterelnöki minőségében, és ez „meglehetősen jelentős találkozó” lesz.
Ez a találkozó mind a szomszédunkkal való kapcsolatok, mind az Európai Unióval való kapcsolatok szempontjából nagyon fontos. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy megnyíljanak az útjaink az Ukrajna EU-csatlakozásáról szóló tárgyalásokon
– fogalmazott Zelenszkij még a Magyar Péterrrel való találkozója előtt.
Today, here in Zakarpattia, we are meeting with the Prime Minister of Hungary. This is his first visit to Ukraine as Prime Minister, and it should be quite a substantive meeting. A very important meeting – both for our relations with a neighboring country and for our relations with the European Union. We are making every effort to open the negotiating clusters on Ukraine’s accession to the EU – this policy remains unchanged. Often, we do more than other countries did when joining the EU. And we are also working to make our relations with our neighbors closer and more constructive. We are now seeing this in our relations with Hungary, Poland, Romania, and Moldova. Recently, Ukraine’s Prime Minister met with the Prime Minister of Slovakia. Despite all the challenges, difficulties, and sometimes differing rhetoric, there is also constructive substance in our relations with Slovakia. From the address to the Congress of Local and Regional Authorities. (3/3)— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 24, 2026
Címlapkép forrása: Robert Nemeti/Anadolu via Getty Images
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