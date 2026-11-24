Bekérették kedden a lengyel külügyminisztériumba Oroszország varsói nagykövetét annak kapcsán, hogy a múlt héten három, orosz gyártmányúként azonosított manőverező robotrepülőgép zuhant le Délkelet-Lengyelországban - közölte az onet.pl lengyel hírportál.

Maciej Wewiór lengyel külügyi szóvivő a találkozó után újságíróknak elmondta:

a nagykövetnek "rendkívül éles hangvételű" diplomáciai jegyzéket adtak át.

Varsó a dokumentumban "határozottan tiltakozott" a Lengyelország állampolgárait és a NATO-szövetségeseket is veszélyeztető orosz légtérsértések ellen - mondta el a szóvivő.

Georgij Mihno orosz nagykövet újságíróknak elmondta: a lengyel fél egyelőre nem mutatott be "meggyőző és ellenőrizhető" bizonyítékokat arra, hogy orosz légieszközökről van szó.

A lengyel ügyészség vasárnap közölte: a pénteki légtérsértés után a délkelet-lengyelországi Nowy Lipowiec, Rudnik nad Sanem és Molodycz településeken a H-101 manőverező robotrepülőgépek roncsait azonosították, amelyeket az idei év negyedik negyedévében állították elő a Moszkvától délre fekvő Dubnában.

Hétfő éjjel a lengyel hadsereg műveleti parancsnoksága (DORSZ) közölte:

aznap egy újabb incidenst regisztráltak, amikor egy orosz drón rövid időre berepült a lengyel légtérbe.

Stanislaw Wziatek lengyel nemzetvédelmi miniszterhelyettes kedden a Polskie Radio 24 közszolgálati hírcsatornán elmondta: megfigyelődrónról volt szó, amely "erősen urbanizált terület" felett mozgott, ezért a lelövése "nagy környezeti vesztességek" kockázatával járt volna.

Az incidensek miatt kedd reggel összeült az illetékes kormánytagokból álló nemzetbiztonsági tanács.

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