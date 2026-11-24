A Földközi-tenger déli partvidékén fekvő Líbia magyarázatot követelt az ukránoktól, miután Bengázi kikötőjében egy támadást követően teljesen megsemmisült az orosz haditengerészet járműve.

A kijevi külügyminisztérium válaszolt az afrikai országnak, Heorhii Tykhyi, az ukrán külügyminisztérium szóvivője szerint a támadás során jogos célpontokat vettek tűz alá.

Ukrajna az Oroszországi Föderáció fegyveres agressziója ellen védekezik. Tetteink az ENSZ Alapokmányának 51. cikkében foglalt, az önvédelemhez való eredendő jog gyakorlását jelentik

– szögezte le.

Hozzátette, hogy Ukrajnának joga van legitim célpontokat támadni, ezek közé tartoznak a hadihajók, a katonai felszereléseket szállító járművek, de az árnyékflottához tartozó hajók is. Ugyanakkor tisztázta, hogy ezzel szerinte Ukrajna nem „rángat bele” senkit sem a háborúba, mivel nem harmadik fél ellen irányulnak a műveletek, hanem az orosz képességek csökkentésére. Külön hangsúlyozta, hogy a járulékos kockázatokat minimalizálták és betartják az arányosság elvét. Tykhyi kiemelte, hogy ez Kijev válasza az évek óta tartó orosz agresszióra ellenük.

A nemzetközi jog nem korlátozza az önvédelemhez való jogot attól függően, hogy hol történik az agresszióra adott válasz: a megtámadott állam területén, az agresszor területén vagy nemzetközi vizeken

– hangsúlyozta.

Az ukrán külügyi szóvivő szerint éppen az oroszok azok, akik valójában harmadik országok infrastruktúráját veszélyeztetik azzal, hogy ilyen területeken állomásoztatják a katonai járműveiket. Hozzátette, hogy szerinte Moszkva veszélyezteti a líbiai civil infrastruktúrát a fegyverszállítmányokkal. Ezt a korábbi példákkal támasztotta alá, Szíria példáján bemutatva, mivel itt látszott, hogy az oroszok valójában fennhatóságot és befolyást szeretnének szerezni más területeken. Ezzel ugyanakkor az Ukrajna elleni képességek bővítését igyekeznek elérni.

A politikus kiemelte Ukrajna kétoldalú kapcsolatát Líbiával, hangsúlyozta, hogy Kijevnek nem célja a helyi lakosság elleni fellépés és a kétoldalú kapcsolatok továbbfejlesztésében érdekeltek.

A két részre szakadt észak-afrikai országban Vlagyimir Putyin orosz elnök régóta aktív, a keleti területeken megerősödött Kalifa Haftár tábornokot támogatja. Moszkva rendszeresen küld fegyvereket az milicistáknak, cserébe hozzáférést kap a civil infrastruktúrához, ezzel kiterjesztve a térségi befolyását. Ukrajna korábban drónokkal megsemmisítette az orosz haditengerészet egyik legújabb hajóját, ami a felháborodás mellett azt is igazolta, hogy

Kijev egyre kiterjedtebb területen hajlandó akciókat végrehajtani az oroszok levadászására.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio