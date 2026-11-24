A miniszter egy hétfői interjúban kifejtette, hogy az akciók részben az Ukrajnába irányuló utánpótlási útvonalak megbénítását és az ukrán gazdaság megfojtását szolgálják, ami miatt a nyugati segélyek fő tranzitországának számító Lengyelország különösen nagy veszélynek van kitéve.
Moszkva távlati célja azonban az európai kormányok megfélemlítése és a NATO gyengítése, ezek a törekvések pedig a háború lezárultával sem változnának.
Nehéz elképzelni, hogy egy békeszerződés megváltoztatná az orosz vezetés hozzáállását vagy leállítaná őket ezeknek a műveleteknek a végrehajtásában
– fogalmazott Siemoniak.
Moszkva következetesen tagadja, hogy köze lenne a nyugati hírszerző szolgálatok által neki tulajdonított szabotázsokhoz és rongálásokhoz.
A támadások jellegének megváltozása miatt a fenyegetés mértékét már nem lehet pusztán az esetek számával mérni. Míg a gyújtogatások továbbra is gyakoriak, egyetlen vasúti merénylet akár tömeges áldozatokkal járó katasztrófát is okozhat, amire az uniós kormányok már megkezdték a felkészülést.
Tavaly orosz megbízásból eljáró szabotőrök felrobbantottak egy vasúti szakaszt Varsó közelében, az Ukrajnába tartó szállítmányok egyik fő útvonalán. Ebben a hónapban pedig Észtországban hiúsították meg egy dróngyár felgyújtását; a biztonsági őrök által megakadályozott akcióért a helyi hatóságok az orosz katonai hírszerzést tették felelőssé.
Az infrastruktúra pusztítása mellett a hibrid hadviselés célja a félelemkeltés, a feszültségek szítása és a kormányokba vetett bizalom aláásása, hogy ezáltal gyengítsék az európai társadalmak hajlandóságát Ukrajna támogatására. Siemoniak szerint akár kedvezően, akár kedvezőtlenül alakul a fronthelyzet Oroszország számára, az egyaránt a hibrid agresszió fokozására ösztönözheti a Kremlt.
A miniszter arra is kitért, hogy a pénteki orosz légtérsértés Lengyelországban szinte biztosan nem a véletlen műve volt, hanem a lengyel és a szövetséges válaszreakciók szándékos tesztelése.
Ezek a lépések szorosan összefüggnek azzal az orosz törekvéssel, hogy az ukrajnai békét egy új európai biztonsági architektúra kialakításához kössék
– mondta Siemoniak.
Moszkva ismét követeli, hogy a NATO vonja vissza katonai jelenlétét az 1997-es, vagyis a Lengyelország és a balti államok csatlakozása előtti határok mögé, ami a térség védelmét ellátó szövetséges erők kivonását jelentené. Egyes európai tisztviselők attól tartanak, hogy a Kreml az Ukrajnának nyújtott biztonsági garanciák elfogadásáért cserébe a kelet-európai NATO-csapatok korlátozását szabhatja feltételül.
Siemoniak leszögezte, hogy eddig semmilyen engedmény nem született ebben a kérdésben. Moszkva továbbra sem hajlandó tudomásul venni, hogy a szuverén NATO-tagállamok maguk dönthetnek arról, mennyi szövetséges katonát és milyen katonai létesítményeket fogadnak a területükön. A lengyel miniszter szerint az orosz vezetés végső soron a rendszerváltás utáni folyamatokat, a volt szovjet érdekszférába tartozó országok nyugati integrációját akarja visszafordítani.
Oroszország megpróbálja visszahozni a befolyási övezetek hidegháborús gondolatát
– fogalmazott a lengyel miniszter.
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