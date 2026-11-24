A Trump-adminisztráció rövidesen nyilvánosságra hozza annak a vizsgálatnak az eredményét, amely az Egyesült Államok 16 legfontosabb kereskedelmi partnerének vélt ipari túlkapacitására irányult, és ennek nyomán újabb importvámok jöhetnek. Az amerikai kereskedelmi képviselő hivatala ezzel részben azokat a globális vámokat pótolná, amelyeket a Legfelsőbb Bíróság februárban megsemmisített.

A Trump-adminisztráció rövidesen közzéteszi annak a vizsgálatnak az eredményét, amelyet az Egyesült Államok 16 legfontosabb kereskedelmi partnerének vélt ipari túlkapacitása miatt indítottak – nyilatkozta kedden három, az ügyet jól ismerő forrás a Reutersnek. Az Egyesült Államok Kereskedelmi Képviselőjének Hivatala (USTR)

a jelentés nyomán újabb importvámok kivetésére készül, amelyek a termékek széles körét érintenék,

és hozzáadódnának a Donald Trump második elnöki ciklusa alatt már bevezetett terhekhez. A Fehér Ház és az USTR egyelőre nem reagált a hírügynökség megkeresésére.

Az új intézkedések részben azokat a globális vámokat hivatottak pótolni, amelyeket az amerikai Legfelsőbb Bíróság még februárban semmisített meg. Az USTR ezt követően, márciusban indította el az 1974-es kereskedelmi törvény 301-es szakasza szerinti eljárását az ipari túlkapacitások ügyében, párhuzamosan egy másik, a kényszermunka elleni törvények hiányos betartatását vizsgáló eljárással. A kormányzat eddigi vámpolitikája ugyanakkor részben hozzájárult az amerikai fogyasztói árak emelkedéséhez, a Reuters és az Ipsos közös közvélemény-kutatása szerint pedig a megkérdezettek 62 százaléka támogatná a vámok eltörlését.

A vizsgálat az Európai Unió mellett Kínát, Indiát, Japánt, Dél-Koreát, Mexikót, Vietnámot, Tajvant, Thaiföldet, Malajziát, Indonéziát, Svájcot, Norvégiát, Szingapúrt, Bangladest és Kambodzsát érinti. Az egyik informátor szerint a vámokat országonként egyedileg állapítják majd meg, így a Mexikóból és Norvégiából érkező árukra várhatóan nem vetnek ki azonnali terheket. A Fehér Ház emellett tiszteletben kívánja tartani a már véglegesített kereskedelmi megállapodásokban rögzített vámplafonokat is, ami az EU, Japán és Dél-Korea esetében 15 százalékos, Malajziánál pedig 19 százalékos felső határt jelent.

Ryan Majerus, az amerikai kereskedelmi minisztérium korábbi vezető tisztviselője és a King & Spalding ügyvédi iroda partnere szerint

a kormányzat 15 és 25 százalék közötti vámokat javasolhat azokban az ágazatokban, ahol túlkapacitást állapítanak meg.

Ezek a tételek ráépülnének a kényszermunka elleni vizsgálat keretében már kivetett 10 vagy 12,5 százalékos vámokra. Majerus ugyanakkor azt is elképzelhetőnek tartja, hogy az adminisztráció alacsonyabb kulcsokkal indít, amelyek csak akkor emelkednének fokozatosan, ha az érintett országok nem tesznek lépéseket a felesleges gyártási kapacitások leépítésére.

Az amerikai kormányzat Kínát nevezte meg az ipari túlkapacitás legfőbb forrásaként,

azzal érvelve, hogy az ország acéllal, alumíniummal, elektromos járművekkel, háztartási gépekkel és napelemekkel árasztja el a világpiacot. Peking visszautasította a vádakat, és hangsúlyozta, hogy az exportjuk sikere a versenyelőnyükből fakad. Az amerikai vizsgálat részben azokra a délkelet-ázsiai – például vietnámi, indonéziai és kambodzsai – kínai beruházásokra is kiterjed, amelyek célja az amerikai piacra szánt termékek gyártása a korábbi amerikai vámok kijátszásával.

Kína esetében az Egyesült Államok várhatóan tartja magát a Trump második ciklusában kivetett vámok 20 százalékos plafonjához, amennyiben meghosszabbítják a január 10-én lejáró kereskedelmi fegyverszünetet. Ez a korlát a Trump első elnöksége alatt bevezetett, mintegy 25 százalékos vámokon felül értendő. Mivel Washington a kényszermunka elleni fellépés jegyében már kivetett egy 12,5 százalékos általános vámot a kínai importra, a 20 százalékos felső határ eléréséig jelenleg csak 7,5 százalékpontnyi mozgástér maradt. A két ország mindeközben arról is tárgyal, hogy mindkét oldalon csökkentsék a vámokat 30 milliárd dollárnyi, nem stratégiai jelentőségű importtermék esetében.

Forrás: Reuters

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