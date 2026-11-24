Lezuhant egy török katonai helikopter kedden Eskisehir tartományban, a fedélzeten lévő öt ember életét vesztette - közölte a török védelmi minisztérium.

A tárca tájékoztatása szerint

az AS-532 Cougar típusú légijármű kiképzőrepülésen vett részt.

A helyi sajtóban megjelent felvételek a helikopter füstölgő roncsait és a mentőcsapatokat mutatták a baleset helyszínén, az Eskisehir városközpontjától körülbelül 15 kilométerre nyugatra fekvő Yorukakcayir falu határában.

A Cougar egy kétmotoros, többcélú helikopter, amelyet a világon több hadsereg is széles körben alkalmaz.

November 12-én egy Sikorsky S-70-es katonai helikopter zuhant le Malatya közelében, Törökország déli részén, négyfős legénysége életét vesztette.

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