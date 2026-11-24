Ukrajna elnökével elhelyeztük a megemlékezés virágait a háború ukrán és magyar származású áldozatainak sírjánál. Az egyik itt nyugvó magyar származású katona tengerészgyalogosként szolgált, és ő volt az orosz-ukrán háború egyik első áldozata 2022-ben

- fűzte hozzá az ukrajnai látogatásról készült fényképekhez Magyar Péter.

A miniszterelnök elmondása szerint az ungvári temetőben legalább tíz magyar nyugszik.

Utoljára 2024 nyarán álltam meg itt emlékezni, útban hazafelé a lebombázott kijevi gyerekkórháztól

- tette hozzá Magyar.

A kormányfő később azt is bejelentette, hogy

Magyarország egymilliárd forint értékben egészségügyi és energetikai eszközökkel, gyógyszerekkel és közlekedési járművekkel támogatja Ukrajnát.

A TISZA-kormány döntött továbbá arról is, hogy a 2026-os költségvetésből az eddigieken felül további egymilliárd forint értékben támogatjuk a kárpátaljai magyarságot

- tette hozzá Magyar Péter. A kárpátaljai magyarság számára emellett létrehozzák a Zrínyi Ilona Szociális Fejlesztési Alapot.

Mint azt korábban megírtuk,

Magyar Péter megköszönte az ukrán elnöknek, hogy együtt róhatták le kegyeletüket az elesett katonák emléke előtt.

Szeretnék köszönetet mondani a magyar miniszterelnöknek, hogy látogatását ilyen tiszteletadással kezdi az ukránok iránt, akik védték hazánkat. Úgy gondolom, hogy a részletekről később fogunk beszélni

- mondta a koszorúzás után Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Nemes János