Kárpátalján találkozott kedden Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Magyar Péter magyar miniszterelnök. Az ungvári katonai temetőben tartott koszorúzást követően a két vezető Beregszászra érkezett, és a Kossuth Lajos Líceumban egy egymás elleni röplabdameccsen vettek részt. A napot egy nemzetközi sajtótájékoztatóval zárták, amely este 9 óra után ért véget.

Magyar Péter miniszterelnök Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel közös kedd esti ungvári sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy

Magyarország egyebek között orvosi berendezéseket, gyógyszereket, generátorokat és járműveket adományoz Ukrajnának

- írja az MTI.

A magyar kormányfő a Facebook-oldalán azt írta: Magyarország egymilliárd forint értékű egészségügyi és energetikai eszközökkel, gyógyszerekkel és közlekedési járművekkel támogatja Ukrajnát.

A Tisza-kormány döntött továbbá arról is, hogy a 2026-os költségvetésből az eddigieken felül további egymilliárd forint értékben támogatjuk a kárpátaljai magyarságot. Zrínyi Ilona Szociális Fejlesztési Alapot hozunk létre számukra

- tette hozzá.

A kárpátaljai magyaroknak nyújtandó támogatásról szóló kormányhatározat a Magyar Közlöny keddi számában jelent meg. Ennek értelmében felkérik a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon még az idén egyszeri egymilliárd forint forrás biztosításáról az idei központi költségvetésről szóló törvény Bethlen Gábor Alap fejezet nemzetpolitikai célú támogatások cím, valamint szintén még 2026-ban egyszeri 1 050 000 forint forrás biztosításáról a működtetési célú kifizetések cím javára.

Az Ukrinform ukrán hírügynökség Volodimir Zelenszkij Facebook-bejegyzésére hivakozva azt írta: a kétoldalú tárgyalásokon szó esett az Ukrajnába irányuló földgáz- és gázolajszállításokról, a magyar vállalatok ukrán gáztárolókhoz való szélesebb körű hozzáféréséről, valamint új, közvetlen vasúti járatok elindításáról.

Az ukrán államfő rendkívül tartalmasnak nevezte az egyeztetést, kiemelve, hogy számos olyan terület létezik, ahol a két ország együttműködhet és kölcsönösen erősítheti egymást. A felek az energetika mellett a kétoldalú kereskedelemről és a humanitárius segítségnyújtásról is tárgyaltak.

Zelenszkij közölte, hogy az energetikai kérdéseken túl komoly hangsúlyt kaptak a közös infrastrukturális beruházások is.

A tervek között szerepel a már meglévő határátkelőhelyek felújítása és újak építése, illetve a közvetlen vasúti összeköttetés bővítése új útvonalak megnyitásával.

Napirendre került a humanitárius célú aknamentesítés, valamint az is, hogy Magyarország

nagyobb szerepet vállaljon az erre a célra létrehozott nemzetközi koalíció munkájában.

Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy a felmerült kérdések mindegyikében konkrét megállapodások születtek. A két vezető már utasította is a szakértői csapatait a részletek kidolgozására, hogy a döntéseket a lehető leggyorsabban végre tudják hajtani. Zelenszkij egyúttal köszönetet mondott a magyar kormányfőnek az ukrajnai látogatásért, az országnak nyújtott támogatásért és az orosz agresszió elítéléséért.

A találkozót megelőzően Magyar Péter jelezte, hogy

jelentős előrelépést sikerült elérni az Ukrajnával folytatott tárgyalásokon a kárpátaljai magyar kisebbséget érintő kérdésekben.

A kormányfő korábbi közlése szerint tíz olyan pontban haladtak előre az egyeztetések, amelyek a helyi magyarság nyelvi, kulturális és oktatási jogait érintik.

A beregszászi sajtótájékoztatón Zelenszkij konstruktív párbeszédről ejtett szót, míg Magyar Péter kijelentette, leállították a két ország közötti feszültség felesleges eszkalációját. Bár Magyar szerint Zelenszkij "kompetitív személyiség", az ukrán elnök barátságos röplabdameccsről beszélt kettejük között.

A miniszterelnök leszögezte, hogy az Európai Unióhoz való csatlakozás érdemen alapszik, és a gyorsított folyamatot nem ismeri az uniós jog. Emellett ismételten elutasította, hogy az unió hétéves költségvetésének elfogadását összekössék az Ukrajnának szánt finanszírozás ügyével.

Zelenszkij erre úgy felelt, hogy

Kijev talán hamarabb csatlakozhat az Európai Unióhoz, mint azt a magyar kormányfő gondolná,

a korábbi magyar politikai elitből viszont hiányzott a tisztelet.

Magyar egy újságíró kérdésre felidézte, hogy "félreértés" alakult ki a két fél között a Kárpáti Nyolcak (C8) elnevezésű együttműködés kapcsán, amelybe ugyan Budapest meghívást kapott, de ettől még nem vált taggá.

Egy esetleges jövőbeli budapesti látogatás kapcsán

Zelenszkij kijelentette, a miniszterelnök helyében ő meghívná magát a magyar fővárosba.

Ezután Magyar Péter meg is invitálta az ukrán elnököt Budapestre, ha ideje engedi.

Orbán Anita külügyminiszter a Facebookon közölte, a felek politikai, gazdasági és kulturális együttműködésekről egyeztek meg.

Ma Kárpátalján nem csupán a szolidaritásunkat szerettük volna kifejezni, hanem egy új fejezetet nyitni a magyar–ukrán kapcsolatokban

- írta Orbán Anita. Ukrajna télre való felkészülését betegmegfigyelő monitorokkal, gyógyszerekkel, oltóanyagokkal, autóbuszokkal, energetikai eszközökkel és mobil óvóhelyekkel segítjük - fogalmazott a külügyminiszter.

A Linner Bertalan Kórházban pedig bejártuk azt az új szárnyat, amelynek felújítása és berendezése szeptemberben fejeződött be Magyarország támogatásával

- tette hozzá. Az, hogy a kormány a Linner Bertalan Beregszászi Járási Központi Kórház támogatásáról döntött, a Magyar Közlöny keddi számából is kiderült. A határozat szerint a magyar kormány orvostechnikai eszközöket ad át a beregszászi intézménynek, a mellékelt táblázat szerint tíz betegőrző monitort.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Nemes János