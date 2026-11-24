Magyar Péter magyar miniszterelnök kedden Kárpátaljára látogat, ahol találkozik Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. A kormányfő egy Facebookra feltöltött videóban jelentkezett be a magyar-ukrán határ felé tartva.

Útban vagyok Orbán Anita miniszter asszonnyal Kárpátaljára, ahol ma találkozunk Ukrajna elnökével, találkozunk a magyar közösség vezetőivel és a magyar testvéreinkkel. Több településre ellátogatunk, több fontos tárgyalást folytatunk, és több magyar vonatkozású intézményt is meglátogatunk, és útban hazafelé több magyar családhoz is ellátogatunk

– mondta Magyar Péter.

Megjegyezte, 2015 óta nem járt Kárpátalján magyar miniszterelnök, vagyis az Oroszország által 2022-ben indított háború kitörése óta még nem járt magyar miniszterelnök Ukrajnában és a kárpátaljai magyar kisebbségnél.

Régóta dolgozunk ennek a találkozónak az előkészítésén, és előfeltétele volt a magyar-ukrán kapcsolatok rendezésének, hogy az ukrán fél vállalja a kárpátaljai magyarság alapvető emberi jogainak visszaadását

– jegyezte meg a miniszterelnök.

Ma azt fogom kérni Ukrajna elnökétől, hogy a vállalásaik határidejét hozzák előre, és minél gyorsabban teljesüljenek az ukrán vállalások

– tette hozzá Magyar Péter.

A konkrét kérések többek között a következők lesznek:

Már idén, de legkésőbb jövő év elején vezesse be azt a szabályozást Ukrajna, hogy a magyar kisebbség tagjai tudják használni az anyanyelvüket például egy kórházi ellátás során, egy szociális otthonban, idősek otthonában vagy sporteseményeken.

Az ukrán fél hozza előre a magyar nemzeti szimbólumok használatának engedélyezését, például a nemzeti ünnepeken.

Ne csak külföldiek kérhessenek magyar nyelven idegenvezetést Kárpátalján, például a munkácsi várnál, hanem a Kárpátalján élő magyarok is.

Szerintem történelmi nap ez, és egy jó lehetőség arra, hogy új alapokra helyezzük az ukrán-magyar kapcsolatokat, és mint a többi szomszédunkkal, visszaépüljön a bizalom

– jegyezte meg Magyar Péter.

A miniszterelnök elmondta, azt az üzenetet is elviszi Kárpátaljára, hogy Magyarország Ukrajna mellett áll az orosz agresszorral szemben. Több humanitárius segítséget is visznek mind Ukrajnának, mind a kárpátaljai magyaroknak.

Magyar Péter hangsúlyozta, programját biztonsági okokból nem közölheti előre, és élő bejelentkezések sem lesznek.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 11. 24. Bejelentette Magyar Péter: ma találkozik Zelenszkijjel

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