Megváltozik a jövő évtől Szlovákiában a külföldről szavazás módja a választásokon, megszűnik a levélszavazás, helyét a külképviseleteken történő voksolás veszi át – az erről szóló törvénymódosítást kedden hagyta jóvá a pozsonyi parlament.

A választások végrehajtásáról szóló törvény módosítását, amely több más változtatást is tartalmaz, 79 igen vokssal 71 ellenében hagyta jóvá a 150 fős szlovák törvényhozás.

A szlovák hárompárti kormánykoalíció legnagyobb pártja, a Robert Fico vezette Irány (Smer-SD) képviselői által előterjesztett módosítás egyebek között az államfőválasztásra is kiterjeszti a külföldről voksolás lehetőségét. Szlovákiában, ahol közvetlen módon, öt évre választanak köztársasági elnököt a szavazópolgárok, az államfőválasztáson eddig csak az országon belül lehetett voksolni.

A megyei és az önkormányzati helyhatósági választásokat a változtatás nem érinti, utóbbiakon továbbra is csak a lakhely szerinti választókörzetben lehet majd szavazni.

A törvénymódosítást az előterjesztők azzal indokolták, hogy így eleget tesznek a külföldön élő állampolgárok régi igényének, hogy abban az országban szavazhassanak, ahol tartózkodnak, anélkül, hogy fel kelljen vállalniuk a levélszavazással járó ügyintézés terheit.

A módosítás megváltoztatja annak azoknak a kaucióknak az összegeit is, amelyet a parlamenti, illetve az európai parlamenti választásokon indulni kívánó jelölteknek letétbe kell helyezniük. A módosítás az eddigi fix összegek helyett ezeknek a kaucióknak az összegét a mindenkori átlagbérhez köti majd. A kaució összege a parlamenti jelöltlistákon induló személyek esetében a mindenkori átlagbér huszonötszöröse, az európai parlamenti választásokon indulók esetében pedig a két és félszerese lesz.

A kedden elfogadott jogszabály-módosítást élesen bírálták a pozsonyi parlament ellenzéki pártjai, amelyek szerint azzal a kormánykoalíció csak saját választási érdekeit követi, és kilátásba helyezték, hogy a módosítás miatt az alkotmánybírósághoz fordulnak.

A módosítás a jövő év januárjától lehet hatályos, de arra előbb még az államfőnek is rá kell bólintania.

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