A sikeres csapásokról szóló hivatalos beszámolók jól érzékeltetik a műveletek intenzitását. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök november 20-án jelentette be, hogy három Iszkander–M indítóállást ért találat, amelyek közül egy teljesen megsemmisült, kettő pedig megrongálódott. Ezt megelőzően az ukrán vezérkar november 6-án és 7-én éjjel két, október végén pedig egy további indítóeszköz kilövéséről adott hírt. Október közepén emellett egy olyan javítóbázist is támadtak, amely ezeknek a hadműveleti-harcászati rakétarendszereknek a karbantartását végezte.

A védelmi miniszter még október 11-én arról tájékoztatta a sajtót, hogy szeptember eleje óta nyolc Iszkander–M és Sz–400-as indítót ért találat, amelyek közül három megsemmisült, öt pedig megsérült. Érdekesség, hogy a katonai hírszerzés és a vezérkar korábbi, szeptemberi jelentései még csak nagyjából három kilőtt eszközről szóltak, vagyis nem minden sikeres akciót hoznak azonnal nyilvánosságra. Ha összevetjük a miniszter két nyilatkozata közötti időszak nyilvános adatait, látható, hogy mintegy

másfél hónap leforgása alatt hat indítóállást és egy javítóbázist ért ukrán csapás.

Ahhoz, hogy kijöjjön a Jevhen Hmara által említett tizenhatos összesítés, októberben és novemberben további két eszköznek kellett kiesnie a hadrendből. Ezek vagy a megtámadott javítóbázison sérültek meg – ahonnan nincsenek pontos adatok a keletkezett károkról –, vagy olyan műveletekben találhatták el őket, amelyekről a hadvezetés nem számolt be a nyilvánosságnak.

Az indítóállások célzott pusztítása szerves része annak az ukrán stratégiának, amellyel az orosz ballisztikus rakétatámadásokat igyekeznek kivédeni. Mivel a nyugati és az ukrán légvédelmi elfogórakétákból világszerte komoly hiány mutatkozik, a védekezés leglogikusabb módja, ha már a földön gyengítik az ellenség csapásmérő képességeit.

A frontvonal mögötti célpontok felkutatása és megsemmisítése mellett az ukránok az orosz hadiipari létesítményeket is rendszeresen támadják, hogy már a gyártási folyamatot megakasszák. Az ukrán Pilóta Nélküli Rendszerek Erői a közelmúltban hozták nyilvánosságra, hogy mélyen orosz területen több olyan üzemet is sikeresen eltaláltak, amelyek szilárd hajtóanyagot és hajtóműveket állítanak elő az Iszkander–M rakétákhoz.

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