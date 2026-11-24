Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök egy szerdán megjelenő interjúban úgy fogalmaz: hajlandó volna elkísérni Volodimir Zelenszkij ukrán államfőt Moszkvába, hogy tárgyaljanak Vlagyimir Putyin orosz elnökkel az ukrajnai háború lezárásáról.

A Putyin szövetségesének számító Lukasenka kifejtette a Le Point című francia lapnak nyilatkozva, hogy egy ilyen tárgyalási formátum előnyösebb volna, és ő garantálná Zelenszkij biztonságát. Az interjúból előzetesen részleteket közölt kedden a BelTA fehérorosz hírügynökség.

Gyorsabban megegyeznénk a háború lezárásáról, a rendezésről és így tovább csak mi hárman, mint veletek (európaiakkal). Mi hárman, a régió három fő szláv népe döntenénk el - mint mindig a történelemben -, hogy milyen lesz a jövőnk, vagyis Ukrajnáé, Fehéroroszországé és Oroszországé

- mondta.

A riporter azon felvetésére, hogy Zelenszkij valószínűleg nem fog belemenni ebbe, Lukasenka így válaszolt:

Ha nem egyezik bele, akkor háborúzzon! Menjen ő maga a frontra gépkarabéllyal, és harcoljon. De én azt mondom, a háborút meg kell állítani. És mi megegyezhetnénk.

Lukasenka kijelentette még, hogy Putyin katonailag győzelemre áll a fronton, "bármit is mondjanak az emberek".

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