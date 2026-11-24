A republikánus elnök a hétvégén sokakat meglepett, amikor a Truth Social közösségi oldalon megosztotta Abdul El-Sayed megválasztott michigani szenátor egyik bejegyzését. A poszt El-Sayed általános egészségbiztosításra vonatkozó, úgynevezett "Medicare for All" javaslatát mutatta be, amelyet a progresszív demokrata politikus taktikusan "TrumpCare" névre keresztelt.

Trump már pénteken is arról beszélt a Fehér Házban az újságíróknak, hogy kész a kompromisszumra,

és a két párt közös akaratából akár jobb egészségügyi rendszer is születhet, mintha csak a saját republikánusaival egyeztetne.

Egy névtelenül nyilatkozó republikánus stratéga a Hill szerint zseniális húzásnak nevezte a "TrumpCare" elnevezést, mivel az elnök régóta szívesen használja a saját nevét márkaként.

El-Sayed az NBC News vasárnapi műsorában kijelentette, hogy számára teljesen mindegy a program neve, ha az garantálja az ellátást,

és a Hillnek is megerősítette, hogy kész tárgyalni az elnökkel. Nyitottságról tanúskodott az is, hogy J. D. Vance alelnök hivatala a múlt héten már fel is vette a kapcsolatot a megválasztott szenátor csapatával egy esetleges találkozó ügyében.

Bernie Sanders szenátor az Associated Press hírügynökségnek adott múlt heti interjújában vázolta fel a Demokrata Párt terveit. Az új Kongresszusban kiemelt prioritásként kezelendő javaslat négy év alatt vezetné be az univerzális állami egészségbiztosítást. Az első évben 65-ről 55 évre csökkentenék a Medicare-jogosultság korhatárát, kiterjesztenék a programot a fogászati és szemészeti ellátásra, valamint 18 éves korig minden gyermek számára garantálnák az ellátást. El-Sayed ehhez annyit tett hozzá, hogy olyan modellt támogatna, amely a magánbiztosítóknak is hagyna teret.

A Fehér Ház hivatalosan egyelőre nem állt be az általános egészségügyi ellátás mögé. Amikor az elnöki hivatalt az együttműködés esélyeiről kérdezték, egy tisztviselő a Gazdasági Tanácsadók Tanácsának jelentésére hívta fel a figyelmet. A dokumentum becslése szerint a "Medicare for All" bevezetése ugyan megszüntetné a biztosítási díjakat és a betegek által fizetendő önrészt, de 2027 és 2036 között 47 400 milliárd dollárral növelné a szövetségi költségvetési hiányt.

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