Biztosan nagyot csalódhattak azok, akik azt gondolták, hogy a múlt heti, kínai Sencsenben történt Donald Trump, Hszi Csin-ping és Vlagyimir Putyin találkozóján - az első ilyen találkozón az amerikai, kínai és orosz elnök között - valamilyen globális, “nagyok közötti” megállapodás fog születni. Nem, nem lett belőle “új Jalta”. Nem, nem osztották fel egymás között a világot. Nem, nem döntöttek (nem is dönthettek) Ukrajna és Európa háta mögött. Akkor mi volt ennek az egész, a médiában nagyra fújt találkozónak a fő célja, és milyen eredménnyel zárult a résztvevők számára?