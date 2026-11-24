Az energetikai infrastruktúrát bombázták az oroszok
Zsitomir régióban az energetikai infrastruktúrát bombázták az oroszok. A támadásokban többen megsérültek, valamint épületek és járművek is megrongálódtak.
Megváltozott a stratégia: záporoznak a csapások a pusztító rakétarendszerekre, Moszkva nem találja a megoldást
Az ukrán haderő az elmúlt hónapokban jelentősen fokozta az orosz ballisztikus rakétarendszerek elleni célzott támadásait. Jevhen Hmara ukrán védelmi miniszter közlése szerint rövid idő alatt összesen tizenhat Iszkander–M és Sz–400-as indítóállást sikerült megsemmisíteniük vagy megrongálniuk - számolt be a Defence Express.
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Az oroszok az éjszaka során összesen 96 drónnal támadtak ukrán célpontokat, ebből 73-at semlegesített a légvédelem. Összesen 13 helyről számoltak be robbanásokról.
Védtelenül maradhat Ukrajna az orosz rakétákkal szemben: a Pentagonban akadt el a segítség
A Financial Times értesülései szerint az Egyesült Államok késve tudja leszállítani Ukrajnának a megállapodásban szereplő, mintegy 60 darabos készletet.
Pattanásig feszült a helyzet Ukrajna szomszédságában: berepült egy orosz drón, kiadták a tűzparancsot
Készültségbe helyezték a lengyel légvédelmet november 24-én éjjel, miután Oroszország újabb légitámadást indított Ukrajna ellen. A csapások során egy orosz drón be is hatolt a lengyel légtérbe, ám a hadsereg a civilek biztonságát szem előtt tartva végül nem lőtte le az eszközt - közölte az Ukrajinszka Pravda.
Megtámadták Moszkvát: súlyos csapást kellett elhárítania a légvédelemnek
Szergej Szobjanyin, az orosz főváros polgármestere szerint több drónt is megsemmisítettek a védelmi berendezések az éjszaka folyamán – közölte a TASzSz.
Kétséges Putyin felbukkanása a G20-csúcson
Az Egyesült Államokban szervezik idén a G20-csúcsot, erre a kínai elnök, Hszi Csin-ping mellett az orosz államfő, Vlagyimir Putyin is meghívást kapott. A Kreml sajtótitkára, Dmitrij Peszkov szerint ugyanakkor Moszkvában még nem hozták meg ezzel kapcsolatban a végleges döntést. Hangsúlyozta, hogy az elhatározás számos tényezőtől függhet, például a Putyin és a Donald Trump amerikai elnök közötti sencseni megbeszélés során elhangzottak alakulásától is.
(TASzSz)
Teljesülhet az ukránok álma: csúcsmodern európai katonai repülőgépekkel vadászhatnak az orosz fegyverekre
Ukrajna már 2027 januárjában megkaphatja az első svéd Gripen vadászgépeket. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentése szerint az új harci repülőgépek kulcsszerepet játszanak majd az irányított siklóbombákat hordozó orosz Szuhoj harci gépek, valamint a sugárhajtású drónok elleni védekezésben - jelentette a RBK Ukraine.
Elmaradt a világ felosztása
Biztosan nagyot csalódhattak azok, akik azt gondolták, hogy a múlt heti, kínai Sencsenben történt Donald Trump, Hszi Csin-ping és Vlagyimir Putyin találkozóján - az első ilyen találkozón az amerikai, kínai és orosz elnök között - valamilyen globális, “nagyok közötti” megállapodás fog születni. Nem, nem lett belőle “új Jalta”. Nem, nem osztották fel egymás között a világot. Nem, nem döntöttek (nem is dönthettek) Ukrajna és Európa háta mögött. Akkor mi volt ennek az egész, a médiában nagyra fújt találkozónak a fő célja, és milyen eredménnyel zárult a résztvevők számára?
Nukleáris fegyverek kerülhetnek az űrbe, drámai veszteségeket szenvedtek az oroszok – Háborús híreink kedden
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb aktualitásaival.
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Védtelenül maradhat Ukrajna az orosz rakétákkal szemben: a Pentagonban akadt el a segítség
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