A politikus, aki 2016-ban már megmérette magát az előválasztáson, közölte: a következő hónapokban mérlegeli a lehetőséget, mivel látja az igényt egy hagyományos, fiskális konzervatív értékeket valló elnökjelöltre.

Azt hiszem, lennie kell egy jelöltnek, aki a nemzetközi kereskedelem és az azzal járó előnyök pártján áll, de kiáll a költségvetési deficit, a kereskedelmi háború és az iráni háború ellen

- nyilatkozta Paul. A republikánus szenátor szerint a többi potenciális jelölt megszavazta az adósságplafon megemelését, a kereskedelmi háborút és az iráni katonai fellépést is, így az ő álláspontja egyedi alternatívát kínálhat.

A Draft Rand néven futó, saját meghatározásuk szerint alulról szerveződő kezdeményezés weboldalt is indított a szenátor elnöki indulása támogatására. A kampány szervezői Paul költségvetési fegyelemért folytatott munkáját, a külföldi háborúk lezárására tett törekvéseit, valamint az Anthony Fauci volt egészségügyi főtanácsadó nevével fémjelzett koronavírus-intézkedések kivizsgálását kívánják előtérbe helyezni.

A kentuckyi politikus az elmúlt másfél évben több kulcskérdésben is szembement a republikánus fősodorral és a Fehér Házzal.

Nem szavazta meg azt az átfogó törvénycsomagot (One Big Beautiful Bill Act), amely 5000 milliárd dollárral, 36,1 ezerről 41,1 ezer milliárd dollárra emelte a szövetségi adósságplafont, emellett Trump vámjainak visszavonását, valamint a Brazíliát és Kanadát sújtó terhek eltörlését is megszavazta. Paul támogatta azokat a demokrata határozati javaslatokat is, amelyek kongresszusi felhatalmazás hiányában az iráni háború azonnali leállítására kötelezték volna az elnököt.

Donald Trump tavaly júniusban a Truth Socialön élesen támadta a szenátort, amiért ellenezte a kiemelt költségvetési törvénycsomagját. A republikánus elnök akkor úgy fogalmazott, hogy Paul mindenre nemet mond, nincsenek gyakorlatias vagy építő jellegű ötletei, az elképzelései "őrültek", és "a kentuckyi emberek sem állhatják őt ki".

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