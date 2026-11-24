Moszkva korábban határozottan elutasította, hogy az európai hatalmak is a békefolyamat részei legyenek, ám az utóbbi hetekben az álláspont valamelyest változni látszik. Peszkov szerint a Kreml pontosan felismerte annak a szerepét, hogy a tárgyalások tovább folytatódjanak az Egyesült Arab Emírségek fővárosában, Abu-Dzabiban, ugyanakkor szerinte Oroszország nem látja a hozzáadott értéket a tárgyalás négytagúra bővítésében.

Különböző nézőpontok vannak. Tudják, hogy az európaiak ragaszkodnak a négypárti formátumhoz. Eddig nem értjük, milyen hozzáadott értéket képviselhetnének az európaiak a békés rendezési folyamatban. De végül is a dátumot még nem tűzték ki

– mondta el a sajtótitkár.

Peszkov arról is beszélt, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök a kínai Sencsenben nem adott át semmiféle biztonsági garanciákról szóló javaslatot az Egyesült Államok és Kína vezetőjének. A hármas csúcson sokan a világ „újafelosztását” várták, ám a végső nyilatkozat alapján ez „elmaradt”, közös állásfoglalást fogadtak el a nukleáris fegyverkezés visszafogásáról és az energia zavartalan áramlásáról. Ezek valódi hatását csak a jövőben lehet megállapítani, addig a kevés konkrétumot tartalmazó kiállás politikai jellegű üzentnek tűnik, valódi lépések egyelőre nem körvonalazódtak.

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