A lengyel fegyveres erők műveleti parancsnoksága az X-en közölte, hogy az ukrajnai célpontok elleni orosz légitámadások miatt aktiválták a légvédelmi rendszer megfelelő erőit és eszközeit.

A tájékoztatás szerint megelőző intézkedésről volt szó, amelynek célja a lengyel légtér biztosítása és védelme volt, különös tekintettel a veszélyeztetett ukrán területekkel határos régiókra. A parancsnokság hangsúlyozta, hogy

folyamatosan figyelemmel kísérik az eseményeket, a lengyel egységek pedig készen állnak az azonnali beavatkozásra.

Később a hadsereg frissítette a közleményét, és tudatta, hogy a Nyugat-Ukrajnát ért támadás idején egy orosz pilóta nélküli repülőgép megsértette Lengyelország légterét. Bár a légtérsértő eszköz megsemmisítésére megadták az engedélyt, a lengyel katonák végül mégsem nyitottak tüzet.

A parancsnokság indoklása szerint a drónt végig nyomon követték, ám miután az irányt változtatott és visszafordult kelet felé, elvetették a lelövését. A döntés meghozatalakor mérlegelték a lehetséges következményeket, és azért tekintettek el a fegyverhasználattól, mert a beavatkozás veszélyt jelenthetett volna a civil lakosságra.

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