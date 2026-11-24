Pistorius a német fővárosban találkozott ukrán kollégájával, Jevhenyij Hmarával, majd ezt követően sajtótájékoztatót tartottak. Ezen az európai hatalom politikusa hangsúlyozta, hogy Kijevnek joga van az önvédelemre:

Ukrajnának minden bizonnyal joga van megtámadni katonai célpontokat vagy katonai célokra használt célpontokat Oroszország területén

– mondta el.

Ezt követően viszont arra tért át, hogy

Kijevnek különös felelőssége van abban, hogy a konfliktus ne terjedjen át a Balti-tengerre.

Ezt a térségben szaporodó incidensek fényében emelte ki. Pistorius elmondta, hogy szkeptikus az oroszok tárgyalási hajlandóságával kapcsolatban, tekintve, hogy folyamatosan támadják az ukrán célpontokat. A német miniszter szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök provokációt készít elő, hogy ezzel kiterjessze a háborút, ám nagyon fontos, hogy ezekre megfelelően reagáljanak, és elkerüljék az összecsapások színhelyeinek növelését.

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