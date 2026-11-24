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Maradandó nyomot hagy a válság

Az aktuális közel-keleti válság hatásai ma már a világ minden szegletében érezhetőek, mivel a Föld lakosságának háromnegyede olaj- és gázimportáló országokban él, több mint 4 milliárd ember pedig olyan országokban lakik, amelyek olajellátásuk több mint 30%-át az adott tengerszoroson keresztül biztosítják - olvasható az IEA World Energy Outlook 2026 című jelentésében.

A krízis hatalmas sokkot okozott az energiarendszernek,

ennek hatására március elejétől összességében mintegy 2,8 milliárd hordó olaj és 60 milliárd köbméter földgáz esett ki a világpiacról, ami a teljes globális éves kőolaj-kereslet mintegy 7,5%-át, az LNG-kereskedelemnek pedig közel 11%-át teszi ki.

A rendszer ugyan jelentős ellenálló képességet mutatott, de mivel a többi pufferforrás kimerülőben van, a magas árak formájában jelentkező hatások elviselése egyre inkább a fogyasztókra hárul. Ráadásul a krízis egy, a geopolitikai feszültségek, a növekvő klímakockázatok és az energetikai infrastruktúrát érő kibertámadások és más rosszindulatú tevékenységek miatt egyébként is sérülékeny energiapiaci helyzetbe robbant be.

Az 1970-es évektől kezdődően a korábbi energiaválságok mind maradandó nyomokat hagytak az energiavilágban, és borítékolhatóan ezúttal is így lesz

- szögezi le az IEA.

Eltérő válaszreakciók és közös vonások

Ezért idei jelentésében a szervezet kidolgozott egy olyan, a kiegészítő válaszlépések lehetőségeit és potenciális következményeit vizsgáló új forgatókönyvet is (ARC - „Additional Response Case”), amely olyan kínálati és keresleti oldali intézkedéseken alapul, amelyeket a kormányok már fontolgatnak, de egyelőre hivatalos szakpolitikai javaslatok nem születtek belőlük. A jelentés egy másik új forgatókönyvet is bevezet, amely azt vizsgálja, képes lenne-e a világ boldogulni a szoroson keresztüli tranzit nélkül (Low Hormuz Case – LHC).

Mindemellett az idei World Energy Outlook az Energiaügynökség által régebb óta használt, már ismert forgatókönyvek mentén is vizsgálja az energiatrendek következő évtizedekben várható alakulását; ezek a szcenáriók a jelenlegi (CPS) és bejelentett (STEPS) energiapolitikai kereteken és szabályozásokon alapulnak, valamint egy olyan utat vázolnak fel, amely révén az üvegházgáz-kibocsátás az évszázad közepére nettó nullára csökkenthető (NZE forgatókönyv) a globális felmelegedés mértékének az évszázad végéig 1,5 Celsius-fokra történő korlátozásának érdekében.

Bármilyen jövőképet is veszünk alapul, a magasabb jövedelmek és a népességnövekedés az energia által biztosított szolgáltatások – egyebek mellett a mobilitás, a fűtés-hűtés és a számítási kapacitás – iránti igény növekedését is jelenti.

A hormuzi krízisre adott válaszok országonként eltérőek, ám akadnak közös vonások:

A diverzifikáció számos dimenzióban, így a beszállítók, az útvonalak, az energiamixek és a technológiai ellátási láncok tekintetében is kulcsfontosságú szakpolitikai törekvéssé erősödött.

Fokozott törekvés a belföldön rendelkezésre álló energiaforrások hasznosítására.

Az elektrifikáció és az energiahatékonyság növelésének felgyorsítása.

Egyes, energiahordozókat importáló országok igyekeznek növelni hazai olaj- és gáztermelésüket, ám a legtöbb esetben ennek hozadéka csekély.

Fókuszban az energiaátmenet

Az energiabiztonsági és az energiaátállási célkitűzések sok országban egyre inkább összhangba kerülnek, amit tiszta kulcstechnológiák kedvező gazdasági mutatói is alátámasztanak –, ám önmagukban a biztonsági megfontolások nem lesznek elegendőek ahhoz, hogy megfelelő választ adjanak az klímaváltozásra is.

Az ARC forgatókönyv megvalósulása esetén az energiaátmenet bizonyos folyamatai gyorsulhatnak (különösen az energiaimportra szoruló régiókban),

igaz, a STEPS forgatókönyvhez képest összességében csak kismértékben: előbbi szcenárióban a 2100-ra várható felmelegedés mértéke 2,4 Celsius-fok, szemben a STEPS szerinti 2,5 fokkal.

Ezt nagyrészt az magyarázza, hogy bár az ARC forgatókönyv teljesülése esetén a tiszta technológiákat világszerte gyorsított ütemben telepítenék, a szénfelhasználás is bővülne (az olaj és gáz alternatívájaként), ami csaknem ellensúlyozná az előbbi kedvező hatást.

A jelenlegi szakpolitikai keretek fennmaradását feltételező (CPS) forgatókönyv szerint a globális szén-dioxid-kibocsátás az évszázad végéig alig csökkenne a jelenlegi szintről, ami 2100-ra mintegy 2,9 fokos felmelegedéshez vezetne.

Előtérbe kerülnek a megújulók

Ha az országok fel akarják gyorsítani az energiaátállást, nagyobb hangsúlyt kell fektetniük a kibocsátáscsökkentésre, azonban sok esetben úgy tűnik, hogy az átállásra irányuló szakpolitikai fókusz gyengült, de legalábbis nem erősödött, amint ezt például a Párizsi Klímaegyezmény keretében benyújtott nemzeti kibocsátáscsökkentési vállalások (NDC-k) 2025-ös frissítése is mutatja - húzza alá az IEA.

Ezzel együtt a jelenlegi időszakban már mélyreható strukturális változások zajlanak, ahogy a világ egyre inkább előre halad az elektromosság korában, immár költséghatékony alacsony kibocsátású technológiák széles választékával.

A feljegyzések kezdete óta először 2025-ben fordult elő, hogy legnagyobb mértékben egy megújuló energiaforrás, a napenergia-alapú villamosenergia-termelés járult hozzá a teljes globális energiaigény növekedésének kielégítéséhez.

A napenergiából származó villamosenergia-termelés 2025-ös, 600 terawattórás (TWh) növekedése a harmadik legnagyobb mértékű bővülés volt, amelyet valaha bármely energiaforrás egyetlen év alatt elért.

A belföldön elérhető energiaforrások felé történő elmozdulás pedig várhatóan további lendületet ad majd a megújulóknak - vetíti előre a jelentés.

A 2026-os kereskedelmi adatok azt mutatják, hogy a válság által súlyosan érintett afrikai, ázsiai (és európai - a szerk.) országokba irányuló napelem- és akkumulátorimport gyors ütemben növekszik. A kínálat bőséges: a két technológia jelenlegi globális gyártási kapacitása nagyjából kétszerese a 2025-ben telepített mennyiségnek, ami éles versenyhez és csökkenő árakhoz vezet.

A megújuló energiaforrások minden vizsgált forgatókönyv szerint erőteljes növekedést mutatnak:

a villamosenergia-termelésben jelenleg elfoglalt 33%-os globális részesedésük 2035-re a CPS és STEPS forgatókönyvekben 45–50%-ra emelkedik, az ARC forgatókönyvben pedig még ennél is magasabb arányt ér el, várhatóan a napenergia vezetésével. A mostani válság az 1970-es évekhez hasonlóan lendületet adhat az atomenergia-termelésének is.

Azonban a 2050-es klímasemlegesség eléréséhez és a felmelegedés mértékének az évszázad végére 1,5 fokon történő korlátozásához a tiszta források szerepét jóval jelentősebben kellene fokozni, miközben a fosszilis források kivezetését gyorsítani kellene.

Képek forrása: Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) World Energy Outlook 2026

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