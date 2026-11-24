Kibertámadás érte az amerikai Központi Hírszerző Ügynökséget (CIA) és a Nemzeti Hírszerzési Igazgató Hivatalát (ODNI), a The New York Times értesülése szerint illetéktelenek fértek hozzá a szervezetek egyes nem minősített adataihoz. A behatolás egy olyan hálózatot érintett, amelyen a nyílt forrásokból származó hírszerzési információkat elemzik.

Kibertámadás érte az amerikai Központi Hírszerző Ügynökséget (CIA) és a Nemzeti Hírszerzési Igazgató Hivatalát (ODNI).

Az illetéktelen behatolás egy olyan hálózatot érintett, amelyet a nyílt, nem titkosított forrásokból származó hírszerzési információk elemzésére használnak. A beszámolók szerint egyelőre nem tudni pontosan, hogy milyen jellegű dokumentumok kompromittálódtak, de a feltételezések szerint

a biztonsági rés más kormányzati szervek adatait is veszélyeztethette.

Az értesülésekre reagálva a Nemzeti Hírszerzési Igazgató Hivatala közölte, hogy az incidens nem okozott fennakadást a kritikus fontosságú képességek működésében, és a minősített adatokat kezelő rendszereket sem érintette. A CIA nem kommentálta az esetet.

A mostani eset illeszkedik az utóbbi időszakban megszaporodott technológiai leállások és kibertámadások sorába, amelyek részeként nemrég az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériumát is hasonló támadás érte.

Forrás: Reuters

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