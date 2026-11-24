Komoly veszélybe került José Antonio Kast chilei elnök költségvetési szigorításra irányuló terve,
miután a réz világpiaci árának zuhanása, a növekvő üzemanyag-támogatások és a vártnál gyengébb gazdasági teljesítmény egyszerre terhelik meg az államkasszát. A chilei export felét adó fém ára a múlt héten mintegy tíz százalékkal esett a New York-i árutőzsdén, így a szeptember 9-i csúcshoz képest már több mint húsz százalékot veszített az értékéből, és a hétfői korrekció előtt rövid időre a medvepiaci tartományba is bekerült - tudósított a Mining.
A nyersanyagárak bezuhanása a lehető legrosszabbkor éri Latin-Amerika legnagyobb rézkitermelőjét. A szeptemberig tartó három évben a réz jegyzése közel a duplájára emelkedett, amit részben a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházások, különösen az adatközpontok és az elektromos hálózatok kiépítése hajtott. A technológiai szektorban tapasztalható eladási hullám azonban megtörte ezt a lendületet, az árfolyam pedig már a Kast márciusi hivatalba lépésekor mért szint alá csúszott vissza.
Pedig az év első kilenc hónapjában a bányászati bevételek még jelentősen javították az ország költségvetési egyensúlyát. A magánkézben lévő bányavállalatoktól származó állami bevételek reálértéken 45 százalékkal, 5890 milliárd pesóra (5,9 milliárd dollárra) nőttek, míg az állami tulajdonú Codelco befizetései 30 százalékkal, 1740 milliárd pesóra emelkedtek. Ez a két forrás adta az állami bevételek 13 százalékát, aminek köszönhetően a GDP-arányos költségvetési hiány 0,9 százalékra mérséklődött.
A csökkenő rézárak mellett a belső gazdasági problémák is szűkítik a kormány mozgásterét. A harmadik negyedévben a vártnál nagyobb mértékben zsugorodott a chilei GDP, miközben a kabinet a fuvarozók tüntetései miatt kénytelen volt növelni az üzemanyag-támogatásokat. Ez az intézkedés idén 279 milliárd, 2027-ben pedig további 523 milliárd pesóval terheli meg a büdzsét. Kast ráadásul eddig kevés konkrétumot árult el a másfél év alatt végrehajtandó, hatmilliárd dolláros kiadáscsökkentési ígéretéről, és a kormány már arról a céljáról is lemondott, hogy 2030-ra megszüntesse a strukturális költségvetési hiányt.
A szűkülő pénzügyi lehetőségek közepette
a kormányzat a magántőke bevonását fontolgatja az állami rézipari óriásvállalatba, a Codelcóba.
Jorge Quiroz pénzügyminiszter a hónap elején nem zárta ki egy kisebbségi részesedés későbbi értékesítését, Daniel Mas gazdasági és bányászati miniszter pedig olyan törvénymódosításokat helyezett kilátásba, amelyek lehetővé tennék a magáncégek részvételét egyes kitermelési, infrastrukturális és feldolgozási projektekben. Az ellenzéki pártok és a szakszervezetek élesen bírálják a terveket, mert szerintük a kormány szándékosan felnagyítja az állami vállalat nehézségeit a privatizáció előkészítése érdekében.
A romló költségvetési mutatók a nemzetközi hitelminősítők figyelmét is felkelthetik, különösen úgy, hogy Chile államkötvény-kibocsátása 2027-ben várhatóan eléri a 25 milliárd dollárt. Bár az országot a növekvő eladósodottság miatt 2017-ben és 2021-ben is leminősítették, az S&P Global Ratings és a Moody's jelenleg is "A" besorolással, a Fitch Ratings pedig egy fokozattal alacsonyabban tartja nyilván. Ezzel Chile továbbra is a régió legmegbízhatóbb adósai közé tartozik, hiszen az S&P-nél hat fokozattal áll Brazília, néggyel Peru és hárommal Mexikó felett.
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