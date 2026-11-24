Az államfő a legfelsőbb főparancsnoki stáb ülése után számolt be a várható szállításról. A tanácskozás fő témája az volt, hogyan tudják megvédeni az országot az orosz hadsereg által bevetett, sugárhajtású Sahíd drónoktól. Zelenszkij hangsúlyozta, hogy az orosz gyártási terveket, a termelési volument és az alkatrészek beszerzési útvonalait látva határozott ellenlépésekre van szükség. Ez egyrészt szigorúbb szankciókat és a jelenleginél jóval hatékonyabb exportellenőrzést igényel egyes országok részéről, másrészt a drónok megsemmisítésére alkalmas ukrán légvédelmi eszközök számát is növelni kell.

Az elnök szerint ehhez a feladathoz Ukrajnának még több F-16-osra és más típusú harci gépekre, köztük a januárban érkező Gripenekre van szüksége.

A svéd gyártmányú vadászgépekből ez lesz az első szállítmány, amely hadrendbe áll az ukrán légierőnél.

A mostani szállítás előzménye, hogy Kijev és Stockholm idén júniusban írt alá megállapodást Gripen E típusú többfeladatú vadászgépek beszerzéséről. A szerződés értelmében az ukrán fél a repülőgépek mellett a szükséges kiszolgáló eszközöket és a műszaki támogatást is megkapja. Az átadott gépekhez egy átfogó fegyverzetcsomag is tartozik, amelynek költségeit Svédország és az Egyesült Királyság közösen finanszírozza.

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