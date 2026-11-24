Az ukrán védelmi tárca bejelentése szerint Jevhenyij Hmara ukrán és Boris Pistorius német védelmi miniszter a DELTA Lab kezdeményezés keretében állapodott meg az együttműködésről. Ez a konstrukció lehetővé teszi, hogy a német szakemberek a Bundeswehr saját igényeire szabják a rendszert, és közvetlenül is hozzájáruljanak az új funkciók kialakításához. A felek egy külön megállapodásban rögzítik majd a partnerség gyakorlati, műszaki és jogi feltételeit,

az ukrán haderő éles harci és műveleti adataihoz azonban a német fél nem kap hozzáférést.

A megállapodást éles tesztek előzték meg, a német szárazföldi erők ugyanis októberben egy dróngyakorlaton már kipróbálták az ukrán platformot. A kiképzésen ukrán oktatók és tanácsadók, valamint több más európai ország katonái is részt vettek. Boris Pistorius az ukrajnai védelmi kapcsolattartó csoport (UDCG) brüsszeli ülésén számolt be a kedvező tapasztalatokról, és ott jelezte, hogy a Bundeswehr folytatni kívánja a rendszer tesztelését és fejlesztését.

A DELTA rendszert az ukrán védelmi minisztérium innovációs és védelmi technológiai központja fejleszti. A platform olyan digitális eszközöket fog össze, amelyekkel a katonák valós időben értékelhetik a harctéri helyzetet, megtervezhetik a műveleteket, és összehangolhatják a harci feladatok végrehajtását. A folyamatosan bővülő szoftverben augusztusban egy mesterséges intelligencián alapuló asszisztenst is élesítettek, amely a rendszer működésével kapcsolatos leggyakoribb felhasználói kérdések megválaszolásával segíti a katonák munkáját.

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