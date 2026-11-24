A világ legnagyobb kobaltkitermelőjének számító Kongói Demokratikus Köztársaság november 30-tól ismét megtiltja az akkumulátorgyártáshoz kritikus fém kivitelét,
írta meg a Bloomberg. A közép-afrikai ország a nemzetközi piacon kialakult túlkínálat visszaszorításával és az elmúlt hónapokban bezuhant világpiaci árak megemelésével indokolta a döntést.
Az illetékes állami szabályozó hatóság (ARECOMS) tájékoztatása szerint az exportot a piaci egyensúly helyreállítása érdekében, további intézkedésig függesztik fel. Ez már a második alkalom, hogy az ország ilyen drasztikus lépéssel próbálja megtámasztani a jegyzéseket. Az első, 2025 februárjában bevezetett teljes tilalmat nyolc hónap elteltével szigorú kvótarendszer váltotta fel, amely jelenleg is érvényben van.
Bár a korábbi állami beavatkozások hatására az árak átmenetileg megugrottak, az utóbbi hónapokban ismét meredek esésnek indultak. A Fastmarkets adatai szerint a Kongóból szállított legfőbb termék, a kobalt-hidroxid ára kezdetben a négyszeresére nőtt, az áprilisi csúcshoz képest azonban mára majdnem a felére zuhant. A hatóság szerint a június óta tartó folyamatos áresés mögött a globális kereslet lassulása, a másodlagos nyersanyagokból származó készletek növekedése, valamint piaci spekulációk állnak. Az elektromos járművek mellett a fém legfőbb felvevőpiacát a szórakoztatóelektronikai eszközök jelentik, ám az utóbbi szektor kereslete jelenleg különösen gyenge.
A kobaltot Kongóban a rézbányászat melléktermékeként nyerik ki. A legnagyobb exportkvótákkal jelenleg a kínai CMOC Group, a Glencore és az Eurasian Resources Group rendelkezik. A világ legnagyobb kitermelőjének számító CMOC a felfutó réztermelése miatt már eddig is egyre nagyobb kobalt-hidroxid-készleteket halmozott fel a helyi bányáiban. A korlátozások hatását jól mutatja, hogy a kormányzati adatok szerint az idei év első kilenc hónapjában mindössze 61 441 tonna kobaltot exportáltak az országból, miközben 2024 azonos időszakában a kivitel még meghaladta a 145 ezer tonnát.
A korlátozások bevezetése előtt Kongó adta a világ bányászott kobaltkínálatának mintegy háromnegyedét.
Az újabb exporttilalommal a második legnagyobb kitermelőnek számító Indonézia járhat jól, ahol a nikkelércek feldolgozása során állítanak elő kobaltot tartalmazó félkész termékeket.
A Patrick Luabeya, az ARECOMS elnöke által aláírt közlemény szerint a hatóság négy hónap múlva vizsgálja felül a most elrendelt tilalmat, figyelembe véve a piaci folyamatokat, a készletszinteket, valamint a globális kereslet és kínálat alakulását. A felfüggesztés ideje alatt a szervezet a kvótaelosztási mechanizmust is átalakítja.
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