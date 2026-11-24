A világ alábecsüli annak a veszélyét, hogy újra teljes körű háború törhet ki az Egyesült Államok, Izrael és Irán között, figyelmeztet a Bloomberg elemzője. Bár az amerikai olajblokád működik, és a térség nem iráni olajexportja már a háború előtti szint 90 százalékán áll, Teherán számára tarthatatlan a jelenlegi patthelyzet. Mivel a megadás szóba sem jöhet, az iráni vezetés a hormuzi hajóforgalom elleni támadásokkal és a blokád áttörésére tett kísérletekkel próbálhatja meghátrálásra kényszeríteni Donald Trumpot. Washingtoni hírek szerint az amerikai elnök is fontolgatja a harcok újraindítását, Benjámin Netanjahu ügyvezető izraeli kormányfő pedig nem titkolja, hogy érdekelt ebben. Egy újabb háború az öböl menti olajlétesítmények pusztulásával és globális energiaár-robbanással fenyeget.

A világ alábecsüli annak a veszélyét, hogy ismét teljes körű háború törhet ki az Egyesült Államok, Izrael és Irán között

- írja a Bloomberg. Miközben az amerikai olajblokád alapvetően működik, Marc Champion, a lap szakértője szerint a teheráni rezsim számára tarthatatlanná vált a jelenlegi, sem háborúnak, sem békének nem nevezhető állapot. Mivel a megadás szóba sem jöhet számukra, az iráni vezetés a konfliktus tudatos kiélezésével próbálhatja meghátrálásra kényszeríteni Donald Trumpot.

Stratégiai szempontból az amerikai elnöknek nem áll érdekében egy újabb katonai beavatkozás. Egy rövid, intenzív légicsapás-sorozat ugyan súlyos károkat okozna az iráni kritikus infrastruktúrában, valamint a nukleáris és rakétalétesítményekben, de valószínűleg most sem hozna döntő győzelmet, írja a Bloomberg elemzője.

Az elkerülhetetlen iráni válaszcsapás ezzel szemben végzetes lenne a globális jelentőségű öböl menti olajlétesítményekre nézve.

Ráadásul Washington jelenlegi stratégiája – Irán blokád alá vonása a szomszédos országok Hormuzi-szoroson áthaladó olajszállítmányainak katonai biztosítása mellett – eddig bevált. A térség nem iráni eredetű kőolajexportja elérte a háború előtti szint 90 százalékát, így a konfliktus gyors lezárására irányuló politikai nyomás érezhetően enyhült.

Teherán számára ugyanakkor ez a patthelyzet elfogadhatatlan, a meghátrálás esélye pedig minimális. Miután Trump február 28-án, a nukleáris tárgyalások kellős közepén indított támadást, végleg megerősítette az iráni vezetés Washingtonnal szembeni több évtizedes bizalmatlanságát. A közös amerikai–izraeli fellépés a rendszer megdöntésével fenyegetett, ráadásul merénylet áldozata lett Ali Hamenei ajatollah, az egyetlen olyan vezető, akinek elég tekintélye lett volna ahhoz, hogy egy fájdalmas kompromisszumot lenyomjon a rezsim keményvonalasainak a torkán.

Mindezek miatt Irán számára a feszültség fokozása maradt az egyetlen járható út, írja a szakértő. Az ország sűrítette a Hormuzi-szoroson áthaladó hajók elleni támadásokat, ami felhajtotta a biztosítási díjakat és elriasztotta az üzemeltetőket, így a Perzsa-öbölbe behajózó üres tankerek száma mára 40 százalékkal esett vissza. Az amerikai haditengerészet által július óta elért folyamatos forgalomnövekedés ezzel visszájára fordult, még ha a kiesést egyelőre pótolják is az elkerülő útvonalak. Ezzel párhuzamosan egyre több jel utal arra, hogy Teherán erővel is megpróbálja áttörni saját olajexportjának blokádját.

Irán a közelmúltban végrehajtotta az első ismert, nyílt tengeri kőolajátrakodását két hajó között az Öböl térségén kívül, hogy kijátssza az iráni kikötőket elhagyó járművekre vonatkozó amerikai korlátozásokat. Az Egyesült Államok Középső Parancsnoksága (CENTCOM) azonnal reagált a kiskapura, és kiterjesztette az ellenőrzési irányelveket azokra a hajókra is, amelyek nem jártak iráni felségvizeken. Nem sokkal később az iráni Forradalmi Gárdához (IRGC) köthető Fars hírügynökség felvetette, hogy saját zászló alatt közlekedő tankerflottát kellene Kínába indítani. A javaslat szerint, ha az amerikaiak megpróbálnák feltartóztatni a konvojt, az IRGC-nek az öböl menti – különösen az egyesült arab emírségekbeli – energetikai létesítmények megsemmisítésével kellene fenyegetőznie. Kazem Garibabadi iráni külügyminiszter-helyettes nyíltan kijelentette, hogy a gazdasági blokádot háborús cselekménynek tekintik, és minden szükséges lépést megtesznek a megtörésére.

A washingtoni hírek szerint a hivatalos cáfolatok ellenére Trump is fontolgatja a visszatérést a fegyveres konfliktushoz, miközben a parlamenti többségét elveszítő, jelenleg ügyvezető izraeli miniszterelnök, Benjámin Netanjahu sem titkolja, hogy érdekelt a harcok kiújulásában. Ez a forgatókönyv valóságos rémálom az öböl menti államok számára, amelyek egyszerre próbálják elkerülni, hogy egy újabb amerikai–izraeli csapás járulékos veszteségeivé váljanak, és azt, hogy egy esetleges alku nyomán egy megerősödött Irán diktáljon a Hormuzi-szorosban. Az aggodalom Európában is kézzelfogható, a brit kormánytisztviselőket az elmúlt hetekben ugyanis leginkább egy újabb öbölbeli háború kockázata foglalkoztatta, amely olyan energiaár-robbanást idézhet elő, ami a teljes gazdasági és politikai programjukat romba döntheti.

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