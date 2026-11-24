Úttörő programot indít a Nobel-díjas Krausz Ferenc Hongkongban
A Nobel-díjas fizikus a kezdeményezésről tartott keddi – részben online – sajtótájékoztatón elmondta, évente milliók halnak meg 70 éves koruk előtt, és még többen veszítik el munkaképességüket nem fertőző betegségek következtében. Ezek közül a leggyakoribbak a daganatos megbetegedések, a cukorbetegség, a szív- és érrendszeri betegségek, valamint a krónikus légúti megbetegedések.
E betegségek többsége megelőzhető lenne, mégpedig korai felismerés révén.
A kutató úgy fogalmazott, feltételezésük szerint az emberi vér hordozza azokat a molekuláris információkat, amelyek szükségesek a nem fertőző betegségekkel szembeni „védőpajzs” kialakításához. A megoldást a számos élvonalbeli technológiát ötvöző újgenerációs molekuláris diagnosztika jelenti.
Ezek során az általa kidolgozott molekulárisujjlenyomat-technológia mellett használják a fehérjék, anyagcsere-termékek és zsírok átfogó vizsgálatára szolgáló – proteomikát, metabolomikát és lipidomikát –, amelyek segítségével mindössze néhány műszer használatával az emberi vérből molekuláris paraméterek ezrei nyerhetők ki.
A megközelítés fontos újdonsága, hogy az így mért értékeket nem a népesség referenciaértékeivel, hanem a páciens saját korábbi adataival vetik össze.
Ha egy adott paraméter érzékeny a betegségekre, akkor a kórkép előrehaladtával egyre inkább eltér az egyénre jellemző referenciatartománytól, így még a tünetek megjelenése előtt jelzést adhat a kialakulóban lévő betegségről – hangsúlyozta Krausz Ferenc.
A tudós közölte, a modellre épülő vizsgálatsorozatot hat évvel ezelőtt Magyarországon indították el, a bevont 13 ezer résztvevő közül – akik legalább hat vérmintát adtak – többek esetében diagnosztizáltak már valamilyen nem fertőző krónikus betegséget. Az előzetes eredmények azt mutatják, hogy bizonyos infravörös spektroszkópiai markerek jelentős eltérést mutatnak az egyénre jellemző sávtól olyan súlyos betegségek esetében, mint az emlőrák, a prosztatarák, a prediabétesz, a cukorbetegség vagy a stroke – évekkel a diagnózis, illetve a hirtelen fellépő szív- és érrendszeri esemény előtt.
Krausz Ferenc rámutatott, a korai molekuláris eltérések azonosítása esetén célzott életmódváltással, szorosabb nyomon követéssel vagy időben megkezdett terápiával drámaian jobb egészségügyi kimenetel érhető el.
Az eljárás továbbfejlesztéséhez újabb – különböző etnikai hátterű csoportokból származó – résztvevők vizsgálatára van szükség. Ezért indították el a Protecting Health Global Cooperation (Globális Egészségvédelmi Együttműködés) kezdeményezést, amelynek alapítói a magyarországi Molekuláris Ujjlenyomat Kutató Központ, a Hongkongi Egyetem és a müncheni Ludwig-Maximilians-Universität. Hozzájuk hamarosan egy ghánai partner is csatlakozik.
A Gates Alapítvány nagylelkű támogatásával közösen több mint 40 ezer vérmintasorozatot gyűjtenek össze, egy-egy résztvevőtől akár 23 mintát tíz év alatt, és ezzel létrehozzák a világ legnagyobb nem fertőző betegségekre vonatkozó molekuláris adatbázisát – tudatta a kutató.
A protecting.health Hong Kong programot bemutató honlap tájékoztatója szerint a vizsgálatsorozathoz elkezdték a 40 és 70 év közötti egészséges páciensek toborzását. Kezdetben 6 ezer résztvevő bevonását tervezik, ez később 15 ezerre bővülhet. Az első évtizedben a résztvevőknek előre meghatározott időközönként be kell járniuk a vizsgálati központba egészségügyi vizsgálatokra és vérvételre, lehetővé téve a kutatócsoport számára az egészségügyi adatok folyamatos gyűjtését és elemzését.
A következő tíz évben a kutatócsoport az egészségügyi nyilvántartások alapján végzi a hosszú távú egészségügyi nyomon követést, hogy figyelemmel kísérjék a résztvevők egészségi állapotát és az esetleges betegségek időbeli alakulását.
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