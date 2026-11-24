Kushner kiemelte, hogy „mindenáron” igyekszik véget vetni a háborúnak, elsősorban Kijev érdekeit tartja szem előtt a megbeszéléseken. Hozzátette, hogy ennek érdekében még az amerikai elnökkel is konfrontálódott, igyekezett elérni Trumpnál, hogy próbálja meg csökkenteni a nyomásgyakorlását Volodimir Zelenszkij ukrán elnökre. Az elnök veje úgy véli, hogy ez a „legkönnyebben megoldható” konfliktus jelenleg az izraeli-palesztin és az amerikai-iráni viták hármasa közül.
A magazinnak több szakértő is megszólalt, az egyik úgy vélte, hogy Kushner bevonása akkor jött, amikor mind Kijevben, mind Moszkvában elégedetlenek voltak Steve Witkoff különmegbízottal. A két amerikai az ukrán fővárosba is ellátogatott, ekkor az oroszok abbahagyták a támadásokat, de amint távoztak, folytatták a csapásokat. Trump embere közben
az ukrán gyakorlatot is kritizálta, szerinte a nyilvánosságon keresztül zajló megbeszélések ártanak a hatékonyságnak.
Konkrét példát is felhozott, amely a Fehér Ház és a Kreml közötti megállapodás része lehetett volna a dízelszállításokkal, de Zelenszkij azonnal a tiltakozását fejezte ki. Trump ezt követően dobta be, hogy esetleg új elnök kellene Ukrajnának.
Az Egyesült Arab Emírségekben tartott orosz-ukrán-amerikai egyeztetéseknél is főszerepet játszottak Trump főtárgyalói, de nem feltétlenül pozitív szerepben. Például nagy visszhangot kapott az eset, amikor Kushner egyszerűen elszólta magát, amit a Kreml aztán kategorikusan cáfolt. Ekkor belengette Moszkva engedékenységét egy témában, majd azonnal jött a cáfolat.
A tárgyalások során visszatérően olyan lehetőségek is felmerültek, amelyek felvetették, hogy az egyes üzletekből esetleg Kushner is gazdasági haszonhoz juthat. A másik visszatérő kritika vele szemben, hogy egyszerűen nem érti a felek valós motivációját, emiatt nem tud valódi előrelépést elérni a megbeszéléseken. A főtárgyaló egyébként úgy véli, hogy a kelet-európai konfliktus valódi lezárását az Európa és Oroszország közötti kapcsolatok javításával lehetne elérni, mivel ez garantálná a nyugodt alapokon nyugvó megoldást.
A beszélgetésen szóba került Kushner vagyoni helyzete, aki azzal hárította a felmerülő vádakat, hogy mindent a törvények betartásával tesz, emiatt nyugodtan alszik. Az amerikai félidős választások során nagy teret adtak a kampányban az elnök családjának korrupciógyanús ügyletei, a vizsgálatok során várhatóan Trump veje kiemelt figyelmet fog kapni. Ezen felül hosszasan elemezték még a tárgyaló szerepét a gázai konfliktusban és az Irán ellen kirobbant háborúban is.
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