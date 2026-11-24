A dél-koreai vezérkari főnökség tájékoztatása szerint kedden kora reggel több orosz katonai gép repült be a Japán-tenger feletti légvédelmi azonosítási zónába, és megközelítette az Ullung-szigetet. Miután a dél-koreai légierő (ROKAF) F–15K típusú vadászgépeket vezényelt a térségbe, az orosz gépek keleti irányba távoztak. A hadsereg hangsúlyozta, hogy az oroszok nem sértették meg Dél-Korea szuverén légterét, mivel a KADIZ csupán egy nemzetközi légtérben kijelölt ütközőzóna, amely a külföldi katonai gépek korai észlelését szolgálja.

A lakosságnak kiküldött riasztások azonban egészen mást állítottak. A belügyminisztérium 7 óra 52 perckor elővigyázatossági figyelmeztetést adott ki, miközben a szigeten megszólaltak a szirénák. A koreai nyelvű üzenet

már tényleges orosz légtérsértésről szólt, és óvóhelyekre parancsolta az embereket.

Az angol nyelvű változat ennél is tovább ment, és a valós helyzethez képest jóval magasabb riasztási fokozatot jelentő légitámadásra, valamint evakuálásra figyelmeztetett. A riasztást mindössze öt perccel később, 7 óra 57 perckor oldották fel, jelezve, hogy a gépek elhagyták a veszélyzónát.

A zűrzavart tovább fokozta, hogy Észak-Kjongszang tartomány vezetése nyolc órakor egy külön üzenetet küldött ki a veszély elmúltáról, amelyben már egy feltételezett észak-koreai repülő eszközt említettek. A tartományi hivatal később elismerte, hogy figyelmetlenségből egy gyakorlatokhoz használt, észak-koreai forgatókönyvre írt sablont küldtek szét, amelyben csak az időpontot írták át. Bár 8 óra 39 perckor helyesbítettek, a javított szövegben ismét orosz légtérsértés szerepelt, ami a vezérkar korábbi megerősítése alapján továbbra is valótlan állítás volt.

A kommunikációs káosz komoly belpolitikai vihart kavart.

Dzsong Hijong, a legnagyobb ellenzéki erőnek számító Néphatalom Párt főtitkára élesen bírálta a kormányt, amiért az egymásnak ellentmondó üzenetekkel nemcsak a sziget lakóit, hanem az egész országot pánikba ejtette és összezavarta. A politikus az eset körülményeinek azonnali, átlátható kivizsgálását követelte a kabinettől.

Oroszország egyébként nem ismeri el a dél-koreai légvédelmi azonosítási zónát, arra hivatkozva, hogy annak nincs nemzetközi jogi alapja. Bár az orosz gépek rendszeresen berepülnek a területre – a közelmúltban egyetlen hét alatt háromszor, nyáron pedig egy kínai–orosz közös hadgyakorlat során is –, az ritkán fordul elő, hogy annyira megközelítsék a dél-koreai légteret, hogy az riasztást váltson ki.

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