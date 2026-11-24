Ukrajna légvédelmének gerincét az amerikai Patriot rendszer jelenti, amely hatékonyan képes megsemmisíteni akár az ellenséges ballisztikus rakétákat is. Ahhoz, hogy az ilyen típusú csapásokat kivédjék, PAC-2 és PAC-3 típusú rakétákra van szükség, ám a megnövekedett globális igények miatt a gyártási kapacitás jelenleg nem fedezi az igényeket. Ebben a helyzetben nagy segítséget nyújtana az ukrán légvédelmi kapacitás megerősítéséhez összeállított csomag. Ez mintegy 60 darab rakétát tartalmaz, és már csak egyetlen jóváhagyásra van szükség a szállítmány megindulásához.

Ez azonban egyetlen ponton megakadt: Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter késlelteti az aláírást.

A lap azt is hozzáteszi, hogy nem ez az egyetlen pont, ahol a Pentagon érzékelhetően „figyelmen kívül” hagyja Kijev szükségleteit: az ukránoknak egyelőre arra is várniuk kell, hogy nekiláthassanak a saját elfogórakéták gyártásához a Patriotokhoz. Ebben az esetben már megérkezett a miniszteri jóváhagyás, de ez az ügy jelenleg Michael Duffynál, a beszerzésekért és védelmi beszerzésekért felelős védelmi államtitkár-helyettesél akadt meg.

Kijev korábban számos alkalommal felhívta a nemzetközi közösség figyelmét a szorult helyzetére, gyakorlatilag teljesen védtelenné vált az orosz ballisztikus rakéták támadásaival szemben. Az amerikai lapok értesülései szerint október közepén eljött egy pillanat, amikor teljesen kifogytak a készletek, emiatt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök keresi a lehetséges alternatívákat, például az európai partnereitől. A másik megoldás a saját fejlesztés, de ezen a téren Kijev egyelőre igyekszik a technológiai lemaradását behozni.

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