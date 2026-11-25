A hétfői 2,24 Celsius-fokos anomália jelentősen túlszárnyalta a 2023-ban felállított, 2,05 fokos korábbi napi csúcsot. Korábban mindössze két alkalommal – 2023 novemberében és 2024 februárjában – lépte át a napi globális felmelegedés a 2 fokos határt, ám az akkori kiugrások rövidebb ideig tartottak, és nem értek el ilyen magas értéket.

Bár ez az átmeneti, néhány napos hőhullám hivatalosan még nem jelenti a párizsi klímaegyezményben rögzített 2 fokos felső küszöbérték végleges átlépését,

a kutatók szerint egyértelműen jelzi, hogy a globális felmelegedés üteme felgyorsulhatott.

A hőmérsékleti csúcsok hátterében a fosszilis tüzelőanyagok égetése okozta hosszú távú felmelegedés, valamint egy rendkívül erőteljes El Niño áll.

Samantha Burgess, az uniós Copernicus Éghajlatváltozási Szolgálat klímastratégiai vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy

ilyen léptékű El Niñóra utoljára az 1870-es években volt példa, amikor a jelenség ötvenmillió ember halálát okozó tömeges éhínséghez vezetett.

A jelenlegi ciklus várhatóan mostanában vagy legkésőbb januárban tetőzik, a teljes hatása azonban csak hónapokkal később bontakozik ki.

A globális rendszerben felhalmozódott extra hő máris olyan öngerjesztő folyamatokat indított el, amelyek tovább súlyosbítják a klímaválságot, például komoly aszályokat és erdőtüzeket okozva Indonézia és az Amazonas-medence trópusi esőerdeiben.

A brit meteorológiai szolgálat (Met Office) előrejelzése szerint a következő hónapokban ugrásszerűen megnő majd a légköri szén-dioxid koncentrációja, mivel a szárazságtól szenvedő trópusi ökoszisztémák növekedése lelassul, így jóval kevesebb szenet képesek megkötni.

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