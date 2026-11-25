A Don Bacon, Pat Ryan és Gil Cisneros képviselők által vezetett, republikánus és demokrata politikusokból álló csoport

az orosz elnöki meghívás azonnali visszavonását sürgeti.

Érvelésük szerint egyrészt a több mint négy éve tartó ukrajnai invázió, másrészt a Teherán és Moszkva közötti katonai együttműködés teszi elfogadhatatlanná az orosz elnök részvételét a találkozón.

A képviselők levelükben kitértek azokra az aggasztó értesülésekre is, amelyek szerint Oroszország műholdfelvételeket és egyéb hírszerzési adatokat adott át Iránnak.

Ezek az információk segíthették elő azt a 2026. márciusi iráni rakéta- és dróntámadást a szaúd-arábiai Prince Sultan légibázis ellen, amelyben tizenkét amerikai katona megsebesült.

A politikusok hangsúlyozták, hogy a jelenlegi helyzetben nincs helye semmilyen gazdasági együttműködésnek vagy tárgyalásnak Oroszországgal, sem a G20-csúcson, sem más fórumokon.

Az egyetlen kivételt a háború lezárását célzó egyeztetések jelenthetik.

A levél aláírói szerint Washingtonnak továbbra is felelősségre kell vonnia Moszkvát azokért a tettekért, amelyek egyaránt kárt okoztak az amerikai katonáknak és az ukrán népnek.

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