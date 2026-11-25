Szibiha hangsúlyozta, hogy az orosz elnöknek közvetlen hatalmában áll véget vetni a létesítményeket és a flottát érő támadásoknak,

ha kiadja a parancsot a harcok beszüntetésére.

A külügyminiszter emellett azt állította, hogy Oroszország egyetlen év alatt 432 ezer katonát veszített a csatatéren anélkül, hogy bármivel is közelebb került volna az invázió eredeti céljainak eléréséhez. A politikus szerint az orosz vezetést nyilvánvalóan nem érdeklik ezek az emberveszteségek, ezért panaszkodás helyett inkább a háború befejezésére kellene törekedniük.

Vlagyimir Putyin orosz elnök a napokban beszélt arról, Kijev figyelmen kívül hagyja Donald Trump amerikai elnök kérését, aki az olajfinomítók elleni csapások leállítását akarta elérni Kijevnél.

Az ukrán csapások miatt Kijev számítása szerint az oroszországi olajfinomítás volumene 45 százalékkal esett vissza.

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