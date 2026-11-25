Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök bejelentette, hogy az ukrajnai békéért cserébe országa hajlandó lenne lemondani akár a területükre telepített atomfegyverekről is.

Ha a tárgyalásokon szóba kerül, bármi lehetséges. Nem zárom ki. A legfontosabb, hogy béke legyen. Lehet, hogy a béketárgyalások egyik fő témája lesz, hogy kinek milyen fegyvere van és hova helyezi ki őket. Minden megoldást támogatok”

– idézi Lukasenkát a News.ru.

Oroszország 2023 nyarán telepített atomfegyvereket a szomszédos Belarusz területére. Röviddel előtte Lukasenka alkotmányt módosított, hogy lehetségessé tegye az atomfegyverek telepítését és esetleges használatát, egészen 2022-ig Belarusz atomfegyver-mentes országként működött. A Belarusz területén található atomfegyverek továbbra is orosz irányítás, ellenőrzés alatt működnek.

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