Csemezov nem mondta meg, pontosan melyik régióban, melyik üzemet védi a fegyver, csak annyit mondott, hogy

„minden nap több tucat drónt éget el” és hogy már több mint ezer ukrán drónt elfogott az eszköz.

Az RG arra is kitér: az orosz haderőben egyre szélesebb körben terjed a lézerfegyverek használata – már a harctéren vagy csapatpróbán van a Pereszvet, Zarja, Rat, Perun, Lucsezar, Szlepjis és Posoh rendszer. Ezek a fegyverek eltérő energiaigényűek, erősségűek és mobilitásúak (pl. gyalogsági, páncélozott járművekre felszerelhető, statikus), de kivétel nélkül légvédelmi célokat szolgálnak.

A lézerfegyverek egyébként a világ minden részén terjednek: az Egyesült Államok is aktívan használja ezeket az eszközöket a mexikói határon mozgó drónok lelövésére, emellett a kínai hadihajókon is sokszor látható ilyen eszköz. A lézerfegyverek legnagyobb előnye, hogy lényegesen költséghatékonyabban működnek, mint a légvédelmi rakéták és pontosabbak, mint a géppuskák, golyószórók.

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