Feljelentést tett Aleksandar Vučić volt szerb köztársasági elnök, Ana Brnabić volt házelnök, valamint a korábbi hatalom több tisztségviselője ellen szerdán Duško Vuksanović nyugalmazott adóügyi főfelügyelő, aki szerint az érintettek több mint 1,2 milliárd eurós (448 milliárd forint) kárt okoztak az állami tulajdonú Telekom Srbija távközlési vállalatnak. Közben a belgrádi ügyészség közlése szerint pánikkeltés és az igazságszolgáltatás akadályozásának gyanújával őrizetbe vették szerdán Dragan J. Vučićevićet, az Aleksandar Vučić volt szerb köztársasági elnök egyik legfőbb médiatámogatójának számító Informer médiavállalat tulajdonosát és főszerkesztőjét.

A szervezett bűnözés elleni ügyészséghez Vuksanović által benyújtott feljelentés a távközlési vállalat korábbi és jelenlegi vezérigazgatójára, Predrag Ćulibrkra és Vladimir Lučićra, valamint más vállalatok képviselőire és egyelőre ismeretlen személyekre is kiterjed. A feljelentő szerint Vučić és Brnabić szervezőként, a vállalat vezetői pedig közvetlen végrehajtóként vettek részt a visszaélésekben.

A nyugalmazott főfelügyelő szerint tárgyi bizonyítékok utalnak arra, hogy 2018 és 2026 között szervezetten és tervszerűen károsították meg a stratégiai jelentőségű állami vállalatot. A feljelentés szerint a túlárazott szerződésekkel 780,7 millió eurós (292 milliárd forint) közvetlen kárt okoztak, miközben a vállalat működési vesztesége 437 millió eurót (163,2 milliárd forint) tett ki.

Duško Vuksanović szerint a feljelentettek tevékenysége nemcsak gazdasági és hivatali bűncselekmények gyanúját veti fel, hanem Szerbia alkotmányos rendjét és biztonságát is veszélyeztette. Úgy véli, hogy az ország kiemelten fontos infrastruktúrájának tudatos gazdasági ellehetetlenítése szabotázsnak minősülhet, emellett közpénzekből finanszírozták a médiasokszínűség felszámolását.

A feljelentő szerint hivatali visszaélés, befolyással üzérkedés, pénzmosás, gazdasági csalás és sikkasztás gyanúja is felmerül.

Eközben az őrizetbe vett Dragan J. Vučićevićet azzal gyanúsítják, hogy hosszabb időn keresztül pánikot és zavargásokat idézett elő, valamint akadályozta az igazságszolgáltatást. A médiavállalkozót 48 órás őrizetbe helyezték, kihallgatása csütörtökön várható.

Aleksandar Vučić volt államfő, az ellenzéki Szerbia Győzedelmeskedik frakció vezetője a parlament szerdai ülésén jelentette be az őrizetbe vétel hírét, amelyet az októberi választásokon győztes Egyetemista Lista képviselői tapssal fogadtak. A volt államfő szerint Vučićevićet kizárólag újságírói tevékenysége miatt vették őrizetbe.

A Szerb Haladó Párt (SNS) képviselői elhagyták az üléstermet, és ahhoz a belgrádi rendőrőrshöz vonultak, ahol Vučićevićet fogva tartják.

A 2012-ben alapított Informer az azonos nevű bulvárlap mellett hírportált és televíziót is működtet. A médiavállalat az utóbbi években Aleksandar Vučić és a Szerb Haladó Párt politikájának egyik legfőbb támogatója volt, rendszeresen támadta az ellenzéki politikusokat, a kormány bírálóit, valamint az egyetemista tiltakozások résztvevőit.

Az október 25-i előrehozott parlamenti választások óta Szerbiában több, a korábbi hatalomhoz köthető személy ellen indult eljárás. Mások mellett rendőrtiszteket, állami tisztségviselőket és egy magánbank tulajdonosát is őrizetbe vették.

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