A szervezett bűnözés elleni ügyészséghez Vuksanović által benyújtott feljelentés a távközlési vállalat korábbi és jelenlegi vezérigazgatójára, Predrag Ćulibrkra és Vladimir Lučićra, valamint más vállalatok képviselőire és egyelőre ismeretlen személyekre is kiterjed. A feljelentő szerint Vučić és Brnabić szervezőként, a vállalat vezetői pedig közvetlen végrehajtóként vettek részt a visszaélésekben.
A nyugalmazott főfelügyelő szerint tárgyi bizonyítékok utalnak arra, hogy 2018 és 2026 között szervezetten és tervszerűen károsították meg a stratégiai jelentőségű állami vállalatot. A feljelentés szerint a túlárazott szerződésekkel 780,7 millió eurós (292 milliárd forint) közvetlen kárt okoztak, miközben a vállalat működési vesztesége 437 millió eurót (163,2 milliárd forint) tett ki.
Duško Vuksanović szerint a feljelentettek tevékenysége nemcsak gazdasági és hivatali bűncselekmények gyanúját veti fel, hanem Szerbia alkotmányos rendjét és biztonságát is veszélyeztette. Úgy véli, hogy az ország kiemelten fontos infrastruktúrájának tudatos gazdasági ellehetetlenítése szabotázsnak minősülhet, emellett közpénzekből finanszírozták a médiasokszínűség felszámolását.
A feljelentő szerint hivatali visszaélés, befolyással üzérkedés, pénzmosás, gazdasági csalás és sikkasztás gyanúja is felmerül.
Eközben az őrizetbe vett Dragan J. Vučićevićet azzal gyanúsítják, hogy hosszabb időn keresztül pánikot és zavargásokat idézett elő, valamint akadályozta az igazságszolgáltatást. A médiavállalkozót 48 órás őrizetbe helyezték, kihallgatása csütörtökön várható.
Aleksandar Vučić volt államfő, az ellenzéki Szerbia Győzedelmeskedik frakció vezetője a parlament szerdai ülésén jelentette be az őrizetbe vétel hírét, amelyet az októberi választásokon győztes Egyetemista Lista képviselői tapssal fogadtak. A volt államfő szerint Vučićevićet kizárólag újságírói tevékenysége miatt vették őrizetbe.
A Szerb Haladó Párt (SNS) képviselői elhagyták az üléstermet, és ahhoz a belgrádi rendőrőrshöz vonultak, ahol Vučićevićet fogva tartják.
A 2012-ben alapított Informer az azonos nevű bulvárlap mellett hírportált és televíziót is működtet. A médiavállalat az utóbbi években Aleksandar Vučić és a Szerb Haladó Párt politikájának egyik legfőbb támogatója volt, rendszeresen támadta az ellenzéki politikusokat, a kormány bírálóit, valamint az egyetemista tiltakozások résztvevőit.
Az október 25-i előrehozott parlamenti választások óta Szerbiában több, a korábbi hatalomhoz köthető személy ellen indult eljárás. Mások mellett rendőrtiszteket, állami tisztségviselőket és egy magánbank tulajdonosát is őrizetbe vették.
Címlapkép forrása: Filip Stevanovic/Anadolu via Getty Images
Változnak a kilátások: megszólalt az angol jegybankelnök a várható drágulásról
Érdemben módosíthatja a várakozásokat az energiaár-csökkenés.
Itt a válasz az orosz provokációkra: repüléstilalmi zónát hoznak létre a NATO keleti szárnyánál
A lengyel miniszterhelyettes szerint a teljes keleti NATO-határra ki kellene terjeszteni az övezetet.
Fék nélkül esik az OTP - Mikor érdemes beszállni?
Van egy jó hírünk.
Kiderült a 21. század legnagyobb légi csatájának mérlege: több nyugati vadászgép semmisülhetett meg
Elég egyértelmű a jelzés.
Berobbant a tisztítótűz Magyarország szomszédjában: feljelentették a volt államfőt, őrizetbe vették az egyik legfontosabb emberét
Vučić pártja kivonult a parlamentből.
Varga Mihály: az MNB támogatja az árréstop kivezetését
Az érintett élelmiszercsoportok többségénél árcsökkenést mértek.
Tízéves mélyponton a háztartások lakásberuházása az Európai Unióban - Magyarországon még meredekebb a visszaesés
A régió egyik legdrasztikusabb visszaesését mérték a magyar lakosságnál.
Mennyi lesz a 2027-es minimálbér és mire lehet elég ez az összeg egy hitelfelvételkor?
Megállapodtak a 2027-es minimálbér összegéről: a bruttó 347 ezer forintos összeg 7,5 százalékos emelést jelent az idei évhez képest. Hogyan változik a bérminimum? A minimálbér növekedése
Minimálbér 2027: mit jelent a kisebb béremelés és az adócsökkentés?
A minimálbér és a garantált bérminimum a korábbi éveknél kisebb ütemben emelkedik 2027-ben, az alacsony keresetűek nettó bérét ugyanakkor az szja csökkentése is növelheti. A megállapodás
A használt Xboxom agyonverte az S&P 500-at
Két éve 60 ezer forint volt egy használt Xbox, a GTA VI rajtja után pedig ugyanaz a darab 125 ezerért talált gazdára, mindössze két óra... The post A használt Xboxom agyonverte az S&P 500-at
Már nem akkora üzlet a bevásárlás Kelet-Európában
Három évtized alatt látványosan közeledett az uniós árszinthez a BB tengely: 1995-ben a régió átlaga az EU-átlag 45,1 százaléka, 2025-ben már 80,7 százaléka volt. Észtországban... The pos
Három nagy dobással támad vissza a Nike, hogy életet verjen az üzletbe
Az elmúlt években bevételt és sztárjátékosokat veszítő Nike három látványos futballpiaci lépéssel fordul rá 2027-re. Átveszi a német válogatott mezszállítását és az UEFA-klubtornák
Mekkora drágulást okozhat az euró bevezetése?
Az euró tervezett bevezetéséről szóló vitákban rendszeresen felmerül az az érv, hogy a közös valuta bevezetése automatikusan egyszeri, jelentős áremelkedést okozna a bevezetés pillanatában
FDI-szabályozás 2027: könnyebbé válhatnak a külföldiek cégfelvásárlásai
Egy társadalmi egyeztetésre bocsátott törvénytervezet szerint 2027. január 1-jétől jelentősen egyszerűsödhet a külföldi befektetések ellenőrzése (Foreign Direct Investment - FDI) Magyarorsz
Mi legyen nagy bukóban?
Világmegfejtések a techszektor vérfürdője közben, a gazdagok gazdagodásával és egy kis kötelező GTA-val. Zsolt mellett Pekár Dávid és Hadnagy Milán. Milyen platformokon találjátok még meg
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe!
Online előadásunk megmutatja, hogyan válhat a technikai elemzés a magabiztos és tudatos tőzsdei döntések egyik legerősebb eszközévé.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Sokkal több múlik a háborún, mint Ukrajna jövője - Meddig mehet el a NATO?
Nem engedheti meg magának a vereséget a katonai szövetség.
A szappanopera folytatódik: most lesz csak igazán nagy sztori az Nvidiából?
A Checklistben Jensen Huang nagy visszatérése.
Nem az a kérdés, ki építi meg a lakásokat, hanem hogy ki lesz a több ezres lakásportfóliók tulajdonosa 50 évre
Schrancz Mihállyal, a Realis WAM Alapkezelő Zrt. vezérigazgatójával beszélgettünk.