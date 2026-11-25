A New York-i árutőzsdén (NYMEX) a legközelebbi lejáratú, decemberi szállítású földgáz jegyzése az utolsó kereskedési napján 3,8 centtel, azaz 1 százalékkal 3,28 dollárra esett vissza egymillió brit hőegységenként (MMBtu). A hamarosan irányadóvá váló januári határidős jegyzés ára szintén mintegy 1 százalékkal, 3,64 dollárra csökkent.
Az ármozgás hátterében a hálaadás napi ünnep miatt szerdára előrehozott szövetségi készletjelentéssel kapcsolatos elemzői várakozások állnak. A szakértők szerint az energetikai vállalatok a november 20-ával zárult héten 538 millió köbméter földgázt vontak ki a tárolókból. Bár ez meghaladja az előző év azonos időszakában mért 340 millió köbméteres csökkenést,
jelentősen elmarad a 2021 és 2025 közötti időszak 1,13 milliárd köbméteres ötéves átlagától.
Az idei rekordméretű kitermelés és az enyhe tavaszi időjárás miatt a tárolók töltöttsége március óta meghaladja az ötéves átlagot. A többlet áprilisban még 7,7 százalékon tetőzött, ám a szokatlanul forró nyár miatt október közepére 1 százalékra olvadt, mivel a légkondicionálók működtetéséhez az erőműveknek több gázra volt szükségük – az Egyesült Államok áramtermelésének ugyanis mintegy 40 százalékát gáztüzelésű erőművek biztosítják.
Az enyhe őszi időjárás és a mérsékelt kereslet azonban ismét lehetővé tette a készletek növelését, így a tárolt mennyiség a múlt héten várhatóan 3,3 százalékkal haladta meg a sokéves átlagot, szemben az egy héttel korábbi 2,1 százalékkal.
Az LSEG adatszolgáltató kimutatása szerint az Egyesült Államok kontinentális részén a napi átlagos földgázkitermelés novemberben eddig elérte a 3,23 milliárd köbmétert. Ez meghaladja az októberi napi 3,21 milliárd köbméteres szintet, és alig marad el az augusztusban felállított, napi átlagban 3,26 milliárd köbméteres havi csúcstól. A meteorológiai előrejelzések szerint december 10-ig országszerte a szokásosnál enyhébb marad az időjárás, ami visszafogja a fűtési célú keresletet. A tél közeledtével azonban az évszaknak megfelelő lehűlés miatt az exportot is magában foglaló átlagos napi gázkereslet a héten mért 3,49 milliárd köbméterről a jövő héten 3,51 milliárd köbméterre emelkedhet.
A belföldi folyamatokkal párhuzamosan a cseppfolyósított földgáz (LNG) kivitele rekordokat dönt.
A kilenc legnagyobb amerikai LNG-exportterminálra irányuló gázszállítás novemberben eddig napi átlagban 552 millió köbméterre rúgott. Ez nemcsak az októberi napi 521 millió köbméteres értéket múlja felül, hanem az áprilisban elért, napi átlagban 532 millió köbméteres havi rekordot is megdöntheti. Szerdán a terminálok napi betáplálása elérte az 580 millió köbmétert, ami új napi csúcsot jelent a november 15-én mért 575 millió köbméteres rekordhoz képest.
Forrás: Reuters
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