Magyar Péter miniszterelnök Facebook-oldalán árulta el, milyen ajándékot kapott keddi kárpátaljai látogatása során Volodimir Zelenszkij ukrán elnöktől, illetve ő milyen ajándékkal készült.

Személyes ajándékot kaptam tegnap Ungváron Ukrajna elnökétől. Egy igazi családi emléket. Ahogy többször beszéltem róla, a dédnagyapám, Erőss Lajos a II. világháború idején a Munkácshoz tartozó Oroszvég körjegyzőjeként dolgozott. Zelenszkij elnöktől megkaptam Az Őslakó című egykori kárpátaljai hetilap 1942. augusztusi számát, amelyben bejelentették a dédnagyapám munkába állását

– írta Magyar Péter, hozzátéve, hogy mondania sem kell, milyen jelentősége van egy személyes ajándéknak a protokoll szerint.

A miniszterelnök elmondta azt is, Zelenszkijnek egy festményt és egy könyvet ajándékozott. A festmény Kopriva Attila kárpátaljai magyar festő a munkácsi várat ábrázoló munkája, a könyv pedig Magyar Árpád István kijevi festőművész, restaurátor és kutató „A Magyarok Kijevben: a IX. századtól napjainkig – Fejezetek a magyar-ukrán kapcsolatok történetéből” című kötete.

Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij kedden előbb Ungváron, majd Beregszászon találkozott.

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