Egy 250 kilogrammos második világháborús légibombát emeltek ki a Velencei-tóból szerdán – jelentette Facebook-oldalán az MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred.

A robbanótest kiemelését tűzszerészbúvárok hajtották végre, akik a kiemelést követően egy német gyártmányú, SC250 típusú második világháborús légibombát azonosítottak – írták.

A víz alatti munkavégzés legnagyobb nehézségét a látótávolság teljes hiánya jelentette, ezért a búvárok kizárólag tapintás útján tudták azonosítani a robbanótestet, és a műveletet is ilyen körülmények között kellett végrehajtaniuk

– olvasható a bejegyzésben.

A bomba elektromos gyújtószerkezetének energiaforrása már lemerült, így a gyújtószerkezet működésképtelen volt.

A bomba kiemeléséhez Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság speciális kétéltű járművét vették igénybe.

A robbanótestet a későbbi megsemmisítéshez elszállították.

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