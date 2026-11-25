Ez egy korlátozott zóna lenne, amely a határtól számítva egy vagy több tucat kilométeres mélységig terjedhetne, kiegészítő támogatást nyújtva a haderőnek

– mondta Tomczyk.

A miniszterhelyettes úgy véli, a térség többi országának is érdemes lenne megfontolnia hasonló lépéseket.

A légtérzár szigorításának tervét az a múlt pénteki incidens is sürgeti, amelynek során az ügyészség közlése szerint három orosz H–101-es robotrepülőgép csapódott be Lengyelország területén. Az eset tovább növelte azokat az aggodalmakat, hogy az ukrajnai háború átterjedhet a NATO-tagállamok területére.

A védelmi tárca tervei szerint az új szabályozás a lehető leghamarabb, már december végén vagy január elején hatályba lépne.

Tomczyk emellett hangsúlyozta, hogy Lengyelország a szövetségeseket is arra fogja ösztönözni, hogy a teljes keleti szárnyon vezessék be ezt az elvet.

Arra is felszólítjuk szövetségeseinket – az egész NATO-szövetséget –, hogy vezessenek be egy ilyen elvet a keleti szárny mentén. Lengyelország úttörő szerepet játszott ebben a tekintetben, és azóta a balti államok is követték a példánkat

– mondta Tomczyk.

A keleti határ közelében jelenleg is érvényben vannak bizonyos légtérkorlátozások. Nappal nagyjából három kilométeres magasságig korlátozzák a repülést, napnyugtától napkeltéig pedig teljes tilalom van érvényben, amely alól csak különleges esetekben, például a sürgősségi betegszállítások idejére adnak felmentést.

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