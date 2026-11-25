Friedrich Merz német kancellár szerint Oroszország folyamatosan növeli az európai biztonságot érő fenyegetéseket. A politikus a 2027-es költségvetési tervezet szerdai parlamenti vitájában védelmébe vette kormánya azon törekvéseit, amelyek a védelmi kiadások emelésére és az Ukrajnának nyújtott pénzügyi támogatás fenntartására irányulnak, miközben a német ellenzék és a lakosság egy része a katonai segélyek leállítását sürgeti – közölte a Reuters.

A Bundestagban felszólalva a kancellár élesen bírálta az ukrán támogatások megszüntetését követelő ellenzéki pártokat, köztük az országos közvélemény-kutatásokat vezető, szélsőjobboldali Alternatíva Németországnak (AfD) pártot, valamint a radikális baloldali Die Linkét. Merz hangsúlyozta, hogy

Moszkva céljai túlmutatnak Ukrajnán, és azzal vádolta Oroszországot, hogy szítja a feszültséget a balti térségben, Lengyelországban, a Fekete-tengeren, a világűrben, sőt már közvetlenül Németország területén is.

Moszkva egyelőre nem reagált a Reuters hírügynökségnek a kancellár kijelentéseivel kapcsolatos megkeresésére, korábban azonban már többször visszautasította, hogy katonai konfrontációra törekedne a NATO-tagállamokkal, ukrajnai fellépését pedig saját nemzetbiztonságának védelmével indokolta. A német kormány szeptemberben Oroszországot tette felelőssé a Lipcse/Halle repülőtér elleni dróntámadási kísérletért, amit a berlini orosz nagykövetség akkor a németországi oroszellenes hisztéria újabb hullámaként utasított el. Emellett a közelmúltban több európai országot is kibertámadások és a kritikus infrastruktúrát célzó szabotázsakciók értek. Ezek hátterében a nyugati kormányok gyakran Moszkvát sejtik, ám az orosz vezetés minden vádat tagad.

Merz érvelése szerint Németország Ukrajna támogatásával saját magát is védi, továbbá értékes tapasztalatokat szerez a polgári és a védelmi technológiák terén.

Bár az orosz invázió 2022. februári kezdete óta Európában Berlin nyújtotta a legnagyobb katonai segítséget Kijevnek, a megélhetési költségek emelkedése miatt csökkent e politika társadalmi támogatottsága, és egy kedden közzétett felmérés szerint a németek szűk többsége már ellenzi a katonai segélyezést. Ennek ellenére a 2027-es költségvetési tervezet alapján Németország 2030-ig a több mint duplájára, 200 milliárd euró fölé kívánja növelni védelmi kiadásait, ami a NATO-vállalásoknak megfelelően elérné a GDP 3,7 százalékát.

A kancellár beszédében kitért az Európai Unió 2028 és 2034 közötti többéves pénzügyi keretére is, amelyet a tagállamok vezetői egy csütörtöki és pénteki rendkívüli csúcstalálkozón vitatnak meg. António Costa, az Európai Tanács elnöke a kiadások csökkentését javasolta, így a hétéves büdzsé főösszege 1582 milliárd euróra mérséklődne, ami mintegy 40 milliárd euróval kevesebb az EU soros elnökségét betöltő Írország októberi tervezeténél. Merz jelezte, hogy a tárgyalásokon a kiadások korlátozását és azok célzott felhasználását fogja szorgalmazni annak érdekében, hogy a források valóban Európa biztonságát és versenyképességét erősítsék.

Forrás: Reuters

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